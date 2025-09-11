В Послании Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» перед производителями аграрной продукции поставлена четкая задача по укреплению экспорт­ного потенциала республики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отрадно, что в животноводстве Жамбылской области, на которое приходится более 40% валовой продукции аграрного сектора региона, наблюдается рост показателей производства. По информации областного управления сельского хозяйства, в текущем году получено 64,8 тыс. тонн мяса в живом весе, это на 5,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Согласно последним данным, поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 476 тыс. особей. Овец в отарах насчитывается свыше 3 млн 303 тыс. Кроме того, на жамбылских конефермах содержат 195,5 тыс. лошадей, 8,6 тыс. верблюдов. Птичье поголовье превысило 1 млн 944 тыс.

– По поручению Главы государства в области сделан акцент не только на увеличении объемов производства, но и на экспорте животноводческой продукции. С начала года за пределы регио­на отправлено более 1 615 тонн говядины и баранины, 340 тонн колбасных изделий. Также за рубеж поставлено 1 302 тонны мяса птицы. Продовольствие в первую очередь направляется в Кыргызстан и Россию, а также в Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иран и Германию, –

сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций.

На территории области функционируют девять откормочных площадок вместимостью более 1 000 голов, две площадки на базе крестьянских хозяйств «Медет» и «Олжа» (на 5 тыс. голов). Кроме того, работают два крупных мясоперерабатывающих предприятия. Это ТОО «Меркенский мясокомбинат» и компания «Первомайские деликатесы». Их общая суточная производственная мощность переработки – 300 особей мелкого рогатого скота и 50 – КРС.

– Увеличена мощность птицефабрики ТОО «Аулие-ата Феникс» до 10 тысяч тонн, – отметил Кайрат Кошенов. – В Байзакском районе введена в эксплуатацию еще одна птицефабрика – ТОО «Алель агро». Мощность последней составляет 20 тысяч тонн мяса птицы в год. Ожидается, что до конца декабря производство мяса птицы на этих предприятиях достигнет 26 тысяч тонн и по сравнению с прошлым годом увеличится на 25%.

Хорошая динамика наблюдается и на молочных фермах. В крестьянских хозяйствах области произведено 130,8 тыс. тонн ценного пищевого продукта. Для увеличения объемов профинансированы четыре проекта по открытию молочно-товарных ферм. Самая крупная из них – на 612 голов скота – у КХ «Момбек», которое вложило в проект 2 млрд тенге. Другие проекты рассчитаны на 400–450 особей.

Все эти проекты позволят увеличить годовое производство молока в области на 15 тыс. тонн, или на 6,5%. Строительство дополнительных ферм стало возможным благодаря действию программы льготного кредитования проектов в АПК, предусматривающей распространение опыта Северо-Казахстанской области. На финансирование 15 проектов, в том числе четырех молочно-товарных ферм, выделено 8 млрд тенге из респуб­ликанского бюджета, а также 500 млн тенге – из местного.

По информации областного управления сельского хозяйства, в регионе зарегистрировано 200 предприятий по переработке сельхозпродукции, из них на постоянной основе работают 160. Молоко является сырьем для 26 предприятий. Но, увы, молокоперерабатывающие объекты работают не на полную мощность. Загруженность составляет лишь 82%. С начала года в регионе произведено 1 036 тонн сливочного масла, 748 тонн твердого сыра, 10,7 тыс. тонн переработанного жидкого молока и сливок.

Производством мясных продуктов занимаются 44 объекта. Ими переработано 19,5 тыс. тонн сырья. Загруженность предприятий этого направления оказалась еще ниже и составила 33,7%. Другими словами, в данной сфере регион имеет большой запас прочности, и ему есть куда расти.

В целях увеличения производства в агропромышленном секторе реализуются несколько десятков инвестиционных проектов, в том числе в сфере животноводства. Так, в рамках программы льготного кредитования проектов в АПК, помимо открытия четырех молочно-товарных ферм, предусмотрено осуществление проекта по глубокой переработке куриного помета и овечьей шерсти для выпуска на их основе органических удобрений. Ею займется ТОО «Кемер агро», которому для осуществления данной бизнес-идеи потребовалось 193 млн тенге.

В свою очередь ТОО «Нурлы жай» решило не только производить молоко, но и перерабатывать его. На создание соответствующего цеха выделено 400 млн тенге. Проект по переработке сельхозпродукции с целью организации производства рыбьего корма, на который предусмотрено 150 млн тенге, предложило ТОО «Nomad aqua invest».