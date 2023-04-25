Запись детей в бесплатные секции и кружки анонсировали в акимате Алматы

Запись детей в бесплатные секции и кружки начнется в Алматы 2 мая с 18.00, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото: Kazpravda.kz

Запись будет проводиться на новом портале – www.damubala.kz

«С 26 апреля владельцы кружков и секций могут подать заявки на оказание услуг.

В этом году полномочия для реализации госзаказа в сфере детского спорта и творчества перешли районным акиматам. Это позволит избежать недочетов и нарушений.

Рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объема средств для госзаказа», – проинформировали представители акимата.