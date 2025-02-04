Запретить экспорт картофеля хотят в Кыргызстане

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Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в эфире Биринчи радио, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

По его словам, Минсельхоз проводит соответствующие мероприятия с целью поддержания стабильных цен на картофель по всей республике.

3 февраля в городе Ош оптовая цена на картофель составила 60 сомов. После оперативно принятых мер к вечеру того же дня оптовая цена на картофель стабилизировалась и составила 49 сомов. (1 сом - около 6 тенге)