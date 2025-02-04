Запретить экспорт картофеля хотят в Кыргызстане

В стране имеется достаточный запас картофеля
Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в эфире Биринчи радио, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар
По его словам, Минсельхоз проводит соответствующие мероприятия с целью поддержания стабильных цен на картофель по всей республике.
3 февраля в городе Ош оптовая цена на картофель составила 60 сомов. После оперативно принятых мер к вечеру того же дня оптовая цена на картофель стабилизировалась и составила 49 сомов. (1 сом - около 6 тенге)
«В настоящее время в стране достаточно запасов картофеля. Фермеры хранят картофель в подвале. После поставки на рынок посредники завышают цены на картофель до 75 сомов. По этому поводу будут приняты меры. В настоящее время рассматривается вопрос о запрете экспорта картофеля», - сообщил Бакыт Торобаев.