Запретить полеты на Як-40 в Казахстане предлагает депутат

Мажилис,Авиация
149
Венера Баталова
корреспондент

Мажилисмен Темир Кырыкбаев адресовал свой запрос министру транспорта по поводу экплуатации Як-40, передает Kazpravda.kz 

Скрин с видео Мажилиса

"В связи с угрозой жизни людей незамедлительно необходимо прекратить дальнейшую эксплуатацию воздушных судов Як-40 на территории Казахстана, в первую очередь в санитарной авиации. Представить график поэтапного вывода из эксплуатации воздушных судов Як-40 до конца текущего года", - говорится в депутатском  запросе.

Он также предлагает разработать и утвердить программу замены устаревших воздушных судов современными воздушными судами, соответствующими международным стандартам ICAO. 

Депутат отметил, что производство этих самолетов было прекращено еще в 1981 году. В настоящее время возраст самолетов составляет от 44 до 55 лет, что значительно превышает средний предельный возраст мирового парка региональной авиации (15–20 лет).

"Ресурс самолетов Як-40 исчерпан. Они оснащены двигателями АИ-25, разработка которых велась в 60-х годах прошлого века, а производство было прекращено в конце 1980-х годов. В 2022 году предприятие "Мотор Сич" подверглось разрушению, часть оборудования была демонтирована. В настоящее время ввиду остановки производства двигателей АИ-25 и сертифицированных запчастей к ним, а также отсутствия международных поставок, поддержание их летной годности сопряжено с высоким риском", - привел данные мажилисмен.

По его словам, самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросов. Их использование запрещено на территории Европейского союза с 1 апреля 2002 года.

"Однако в нашей стране воздушные суды Як-40, не отвечающие стандартам безопасности, эксплуатируются
в санитарной авиации, то есть перевозят пациентов, что создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан", - добавил он.

 

 

#безопасность #депутат #запрет #полеты

Популярное

Все
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Помощь окажут быстрее
Акцент – на промышленность
Обещания в бензобак не зальешь
Построено реанимационное отделение
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Необходимо действовать вместе в общих интересах
По следам земельных махинаций
На смену стружечной плите придет соломенная
Подкрепить знания практикой
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
В Таразе открылся Дом культуры
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В Казахстане вводят механизм эксклюзивности на добычу урана
Мажилис утвердил усиление госконтроля в сфере строительства
Общественная палата при Мажилисе займется ревизией законов …
Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с прес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]