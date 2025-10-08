Скрин с видео Мажилиса

"В связи с угрозой жизни людей незамедлительно необходимо прекратить дальнейшую эксплуатацию воздушных судов Як-40 на территории Казахстана, в первую очередь в санитарной авиации. Представить график поэтапного вывода из эксплуатации воздушных судов Як-40 до конца текущего года", - говорится в депутатском запросе.

Он также предлагает разработать и утвердить программу замены устаревших воздушных судов современными воздушными судами, соответствующими международным стандартам ICAO.

Депутат отметил, что производство этих самолетов было прекращено еще в 1981 году. В настоящее время возраст самолетов составляет от 44 до 55 лет, что значительно превышает средний предельный возраст мирового парка региональной авиации (15–20 лет).

"Ресурс самолетов Як-40 исчерпан. Они оснащены двигателями АИ-25, разработка которых велась в 60-х годах прошлого века, а производство было прекращено в конце 1980-х годов. В 2022 году предприятие "Мотор Сич" подверглось разрушению, часть оборудования была демонтирована. В настоящее время ввиду остановки производства двигателей АИ-25 и сертифицированных запчастей к ним, а также отсутствия международных поставок, поддержание их летной годности сопряжено с высоким риском", - привел данные мажилисмен.

По его словам, самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросов. Их использование запрещено на территории Европейского союза с 1 апреля 2002 года.