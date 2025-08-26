Руководитель Центра изучения общественных процессов КИОР Риззат Тасым напомнил: заседания эксперт-совета регулярно проводятся с 2021 года. При этом примечательно, что большая часть из почти 60 встреч состоя­лась в регио­нах республики.

– На этот раз предлагаем обсудить, как воспринимается принцип «Закон и Порядок» в обществе. Опираемся мы на ряд исследований, проведенных в рамках Национального курултая, результаты которых красноречиво говорят о том, что у населения есть большой запрос на правовой порядок в обществе, на справедливость. Причем в большинстве случаев граждане подразумевают под этими понятиями соблюдение личных прав, равенство перед законом, его соблюдение, – отметил глава центра.

Исследования ставили целью получить от респондентов (а это около 2,5 тыс. человек) ответ, в том числе на такие вопросы: в чем должна выражаться справедливость, есть ли необходимость дальнейшего усовершенствования Основного закона? Акцент был сделан и на уровне правовой грамотности населения, на развитии гражданского общества в Казахстане.

Риззат Тасым убежден: запрос на справедливость – то ядро, вокруг которого можно объединиться и выст­раивать основы зрелой демократии.

– Принцип «Закон и Порядок» нужно продвигать как ценность. Заставить его принять – искусственно насадить вряд ли получится. Если у человека нет понимания, внутренней культуры и потребности соблюдать порядок в обществе, в котором он живет, то хоть накажи – эффекта не будет, – уверен эксперт.

Главный инспектор отдела правовой и организационно-аналитической работы Национального центра по правам человека Алия Толегенкызы отметила значимость конституционных реформ в укреплении демократических принципов и расширении полномочий уполномоченного по правам человека.

– Реформа 2022 года стала серьезным шагом для дальнейшей демократизации и развития правового государства. В Конституции появилась специальная норма, придавшая уполномоченному по правам человека конституционный статус и гарантии независимости его деятельности. Был принят отдельный конституционный закон о его дея­тельности. Кроме того, реформа расширила мандаты по защите прав человека, показателем этого стало увеличение числа обращений, в том числе в Конституционный суд, – отметила спикер.

Благодаря поправкам, подчеркнула Алия Толегенкызы, возросла доступность правозащитного механизма для граж­дан – появился региональный правозащитный институт, что увеличило количество обращений от населения более чем в три раза, а личных приемов – в шесть раз. Это, безусловно, свидетельствует о повышении правосознания общества, его осведомленности о своих правах.

Научные подходы к разработке антидискриминационного законодательства представил член научно-консультативного совета при Конституционном суде РК Муслим Хасенов, начавший свое выступление со слов французского философа Альбера Камю: «Истинная справедливость заключается не в равенстве для всех, а в учете индивидуальных различий».

– Классификация дискриминации проста – прямая и косвенная. И в большинстве своем мы привыкли видеть первый вариант, когда для одинаковых людей устанавливаются различные условия. Но и установление для разных людей одинаковых условий – такая же дискриминация, не обеспечивающая равенства возможностей, – разъяснял эксперт. – В то же время есть формальное равенство, а есть фактическое, к которому мы и должны стремиться как к тому самому равенству возможностей.

Муслим Хасенов обращает внимание, что в обществе имеет место расслоение, и не только социальное, но и по различным характеристикам – полу, возрасту и так далее. И тут уже задача государства – чутко «настроить» там, где следует обеспечить равенство возможностей и прав, как то гарантирует Конституция. Такой подход, подчеркивает экс­перт, – последовательный, постоянный и повсеместный – станет средством для обеспечения правовой защиты, приведет к изменениям­ в политике и прак­тике, устранит барьеры, воспитает понимание, терпимость и укоренит в обществе принцип «Закон и Порядок».