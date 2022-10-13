Запуск четвертой печи на Карагандинском ферросплавном заводе обеспечит работой 150 специалистов

Карагандинский ферросплавный завод YDD Corporation расширяет производственные мощности и создает новые рабочие места за счет реинвестиций в запуск четвертой печи.

С ее вводом производственная мощность предприятия увеличится на 25%. Это позволит выпускать свыше 180 тысяч тонн продукции в год и принять на работу дополнительно 150 специалистов.

Востребованные в новом производстве специальности включают в себя горнового ферросплавных печей, электрогазосварщиков, электромонтеров и другие.

Печи, установленные на заводе, спроектированы под казахстанское сырье. Весь процесс производства полностью автоматизирован. В настоящее время предприятие экспортирует продукцию в 50 стран мира.

Сегодня на заводе трудятся уже более 750 рабочих.