Запуск ряда проектов обсудил Смаилов с иностранными инвесторами

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«Обсуждены вопросы реализации проектов в области строительства жилья и медицинских учреждений, развития возобновляемых источников энергии, улучшения транспортной инфраструктуры. Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание совершенствованию делового климата в стране и открыто к новым инвестиционным инициативам», - говорится в сообщении официального сайта Кабмина республики.

В свою очередь основатель Harmony Capital Strategy AMC и гендиректор Citius Capital AG Каспар Вонлич отметил, что по планируемым проектам уже прошла определенная подготовительная работа.

«У нас были проведены рабочие встречи, мы несколько раз выезжали в регионы и считаем, что есть очень большой потенциал для финансирования инфраструктурных проектов в Казахстане», — сказал он.

По итогам встречи премьер-министр поручил госорганам изучить и проработать все озвученные вопросы для дальнейшего развития сотрудничества с инвесторами.