Айман Аманжолова
Сегодня в Шымкенте в рамках республиканского семинара «Цифровые инструменты как модель нового управления водной инфраструктурой» Министерство промышленности и строительства РК совместно с АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», акиматом города, субъектами естественных монополий и оператором водоснабжения и водоотведения обсудили внедрение цифровых технологий в национальном масштабе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Казахстане стартовал новый этап – масштабное внедрение современных технологий учета и управления в ЖКХ. Проект направлен на повышение точности учета, энергоэффективности, прозрачности расчетов и снижение потерь в коммунальной сфере.

«В рамках национального проекта создана рабочая группа по цифровизации ЖКХ, куда вошли производители приборов учета, эксперты по информационной безопасности, операторы связи, акиматы и субъекты естественных монополий. Это большая комплексная работа, требующая изменений как в нормативных актах, так и на уровне самих предприятий», — подчеркнула в своем докладе Жаннат Дубирова, вице-министр промышленности и строительства РК.

Вице-министр отметила, что в Казахстане планируется внедрить умные технологии в масштабах всей страны: интеллектуальные приборы учета, АСУТП и искусственный интеллект для снижения человеческого фактора в управлении водо- и энергосетями. Ожидается, что использование ИИ позволит сократить аварийность, уменьшить потери воды и энергии на 15–30%, а также продлить срок службы инфраструктуры.

Основные направления работы в рамках проекта:

* Массовая установка современных приборов учета с онлайн-передачей данных. Устройства будут соответствовать международным стандартам, оснащены радиомодулями и произведены отечественными предприятиями.

* Внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами (АСУТП) на предприятиях коммунальной сферы: водоканалах, ТЭЦ, РЭК и теплотранзитах.

* Разработка и запуск единой цифровой платформы ЖКХ Smart Turmys, которая объединит данные из государственных и частных баз по всей стране для формирования политики на основе достоверной и качественной информации.

Главная цель реформы - обеспечить прозрачность расчетов, повышение качества и доступности коммунальных услуг для граждан, бизнеса и государства.

 

