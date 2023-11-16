У жительницы Астаны подозревали сибирскую язву

Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент

К счастью, диагноз не подтвердился

gov.kz

В связи с подозрением у жительницы города Астана диагноза "Сибирская язва", она была госпитализирована в инфекционную больницу столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"После проведения полного курса профилактического лечения, ввиду отсутствия клинических проявлений, учитывая стабильное удовлетворительное состояние здоровья пациентки, клиницистами  не был подтвержден предварительный  диагноз "Сибирская язва".  Дополнительно был проведен консилиум по анализу данного случая с привлечением ведущих экспертов врачей инфекционистов, ученых (Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева), специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля,  который показал необоснованность предварительного диагноза", сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, пациентку  выписали из стационара.

Ранее, в поселке Топар Карагандинской области у троих человек обнаружили сибирскую язву. Еще 2 человека находятся под наблюдением врачей, у одного из них ПЦР на сибирскую язву не подтвердился.  

Один из больных сибирской язвой скончалсяЧуть позже еще одного пациента, зараженного сибирской язвой, перевели в реанимацию из-за ухудшения его состояния.

#Астана #диагноз #сибирская язва #подозрение

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