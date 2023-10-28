Зарплата управляющего "АрселорМиттал Темиртау" составляла 1 млн тенге в день

Экономика
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Компания выплатила своему управляющему Палаватху Кришнан Наир Биджу 375,9 млн тенге за 2021 год или по 31,3 млн тенге в месяц или 1,01 млн тенге в день, сообщает финансовый телеграм-канал FINANCE.kz

Фото: yandex.kz

По данным источника, информация о выплатах топ-менеджементу за 2022 год — отсутствует, компания ее попросту не удосужилась загрузить на портал Депозитария финансовой отчетности, а должна была сделать это до 31 августа.

За 2020 год глава АМТ Палаватху Кришнан Наир Биджу получил 344 млн тенге. За 2019 год его предшественник Парамжит Сингх Калон получил 328 млн тенге.

Согласно последнему сданному отчёту в августе 2022 года у "АрселорМиттал Темиртау" годом ранее чистая прибыль составила  215 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно о планах о прекращении инвестционного сотрудничества с прежним акционером АМТ по поручению главы государства.

На данный момент, по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших на шахте имени Костенко, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Глава правительства навестил в больнице пострадавших шахтеров и заверил их об оказании государством всесторонней поомощи. 

#АМТ #авария #трагедия #шахтеры

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