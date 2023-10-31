Заседание Совета по инклюзии прошло в Сенате

Парламент
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В Сенате прошло заседание Совета по инклюзии. Его участники в ходе встречи выбрали председателя и обсудили план предстоящей работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: А. Байжуманов

Напомним, что Совет по инклюзии был создан при Сенате. Об этом объявил председатель палаты Маулен Ашимбаев на заседании круглого стола на тему «Актуальные проблемы лиц с инвалидностью и пути их решения», который прошел в сентябре месяце этого года. Члены Совета должны вырабатывать предложения и пути их реализации, направленные на улучшение жизни людей с инвалидностью.

В ходе заседания участники выбрали председателя Совета. Им стала сенатор Ляззат Калтаева. Парламентарий поблагодарила коллег и отметила основные направления работы Совета.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам решения проблем людей с инвалидностью. Касается это, в том числе, и совершенствования законодательной и институциональной базы, позволяющей повысить уровень их жизни. В Сенате подобная работа проводится на системной основе при поддержке председателя палаты Маулена Ашимбаева. Совет представляет собой площадку для сотрудничества государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, цель работы которых - защита прав людей с инвалидностью, создание для них равных возможностей и обеспечение доступа к участию во всех сферах жизни», - отметила Ляззат Калтаева.

Во встрече также приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения, просвещения, культуры и информации, а также эксперты и представители заинтересованных общественных объединений.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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