Заседание Совета по молодежной политике провели в Акорде

Политика
98
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Фото: akorda.kz

На заседании совета обсудили реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы и разработку проекта Дорожной карты по противодействию лудомании.

Государственный советник отметил, что профилактика и борьба с наркоманией и лудоманией – это важные направления работы по укоренению принципов законности и порядка в стране и в обществе. Члены совета высказали уверенность, что активное участие общественников способствует формированию в обществе нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Также на площадке совета был обсужден проект ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана». В национальном докладе традиционно отражены такие важнейшие социальные параметры как демография, здоровье, образование и наука, экономическое поведение и гражданско-политическое участие.

По итогам рабочей встречи, Ерлан Карин отметил, что сегодня в стране молодежь становится не только адресатом реформ, но уже ключевой движущей силой намеченных преобразований. Ерлан Карин призвал членов совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно решать насущные проблемы казахстанской молодежи.

 

#политика #госсоветник #заседание #Карин #молодежь #Акорда

Популярное

Все
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт – что изменится
Спасибо, ребята, за игру!
Под угрозой древние письмена
Братская история
Сто лет пути
Не надо нервничать
Всем будет жарко!
От одиночества – к деменции
И чьи это проблемы?
Путают с личным хозяйством
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща
Баланс инвестиций
Исполнение предвыборной программы президента РК: инвестиции и экономика
Нападения на журналистов: оглашен приговор организатору и исполнителям
В сельской школе юбилей
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Защита от неправды
Новые находки
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
Даулет Турлыханов – герой своего времени
«Человеческое лицо» в реформе школы
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Ставка на «агентов перемен»
Ерлан Карин: Курс президента нацелен на реформирование всех…
Поступательное движение вперед
Нейтралитет как искусство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]