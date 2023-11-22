Заседание Совета по молодежной политике провели в Акорде

В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

На заседании совета обсудили реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы и разработку проекта Дорожной карты по противодействию лудомании.

Государственный советник отметил, что профилактика и борьба с наркоманией и лудоманией – это важные направления работы по укоренению принципов законности и порядка в стране и в обществе. Члены совета высказали уверенность, что активное участие общественников способствует формированию в обществе нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Также на площадке совета был обсужден проект ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана». В национальном докладе традиционно отражены такие важнейшие социальные параметры как демография, здоровье, образование и наука, экономическое поведение и гражданско-политическое участие.

По итогам рабочей встречи, Ерлан Карин отметил, что сегодня в стране молодежь становится не только адресатом реформ, но уже ключевой движущей силой намеченных преобразований. Ерлан Карин призвал членов совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно решать насущные проблемы казахстанской молодежи.