Заседание Совета по молодежной политике провели в Акорде

В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.
На заседании совета обсудили реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы и разработку проекта Дорожной карты по противодействию лудомании.
Государственный советник отметил, что профилактика и борьба с наркоманией и лудоманией – это важные направления работы по укоренению принципов законности и порядка в стране и в обществе. Члены совета высказали уверенность, что активное участие общественников способствует формированию в обществе нулевой терпимости к любым правонарушениям.
Также на площадке совета был обсужден проект ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана». В национальном докладе традиционно отражены такие важнейшие социальные параметры как демография, здоровье, образование и наука, экономическое поведение и гражданско-политическое участие.
По итогам рабочей встречи, Ерлан Карин отметил, что сегодня в стране молодежь становится не только адресатом реформ, но уже ключевой движущей силой намеченных преобразований. Ерлан Карин призвал членов совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно решать насущные проблемы казахстанской молодежи.