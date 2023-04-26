Защиту прав лиц с инвалидностью усилят в Казахстане

Мажилис, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как говорится в заключении к законопроекту, его целью является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года.

Факультативный протокол является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал 20 февраля 2015 года.

Основные положения Протокола направлены на обеспечение участия лиц с инвалидностью в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности.

Протокол устанавливает механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции, что обеспечит гражданам Республики Казахстан право на международную защиту своих экономических, социальных и культурных интересов.

«Ратифицируемый Протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан. Присоединение Республики Казахстан к Протоколу будет способствовать повышению уровня защиты прав лиц с инвалидностью и реализации принципа инклюзивности», - говорится в заключении.

#казахстан #ООН #общество #права

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