Защиту женщин от домогательств на работе хотят усилить в Казахстане

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

По словам двух третей опрошенных женщин, допускают такое поведение в основном руководители. Остальные отметили в качестве обидчиков своих коллег и клиентов.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подготовили предложения по внесению поправок в законы республики для искоренения насилия и домогательств на рабочем месте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на искоренение насилия и домогательства на рабочем месте, в том числе в Трудовой кодекс РК, в Закон "О профессиональных союзах" и в совместный приказ "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан".

«Подготовленные предложения будут вынесены на очередное заседание Межведомственной комиссии при Министерстве иностранных дел РК по международному гуманитарному праву и международным договорам по правам человека. Наряду с этим, планируется проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей по внедрению в содержание кодексов корпоративной этики аспектов, направленных на профилактику насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте», - рассказали в Минтруда.

Отмечается, что необходимость законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиления правовой защиты пострадавших отметили более 80% респондентов проведенного в стране специального соцопроса. В нем приняли участие 1 340 женщин и 208 руководителей организаций.

В итоге выяснилось, что около 13% опрошенных женщин сталкивались с фактами насилия и домогательств на рабочем месте, а в адрес 10% работодателей поступали обращения от пострадавших женщин.

Среди наиболее часто допускаемых видов насилия женщины отметили неприятные прикосновения, флирт, ухаживания, попытки поцеловать. Далее следуют неуместные шутки на сексуальные темы и комментарии и жесты сексуального характера. К слову, в ходе опроса не было озвучено о фактах физического насилия.

По словам двух третей опрошенных женщин, допускают такое поведение в основном руководители. Остальные отметили в качестве обидчиков своих коллег и клиентов, что подтвердили и работодатели.

По их мнению, коллеги и клиенты чаще допускают домогательства, особенно в малом и среднем бизнесе, в основном в сфере услуг, общественного питания и торговли.

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