Застройщиков ограничат в продлении сроков по долевому строительству

Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Новые нормы сократят максимальное продление сроков строительства до 5 месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе у депутатов Мажилиса находится законопроект, целью которого является предотвращение незаконного привлечения средств дольщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности 

В рамках изменений предполагается ввести запрет на заключение договоров предварительного бронирования и рекламы без получения разрешения на привлечение средств дольщиков. Также в сферу регулирования закона будет введено понятие «малоэтажное строительство». Новые нормы сократят максимальное продление сроков строительства до 5 месяцев от установленного проектной документацией.

Проект предполагает создание Центра поддержки дольщиков, где участники смогут получить консультации по вопросам долевого законодательства, запрет на выдачу ипотек без разрешения на привлечение средств дольщиков или гарантии Единого оператора.

«Реализация этих поправок направлена на защиту прав и интересов дольщиков, обеспечение равенства всех участников строительного рынка и усиление государственного контроля в сфере долевого участия», – пояснили в министерстве. 

#жилье #застройщики #долевое строительство

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