Находка может помочь в поисках гробницы царицы Клеопатры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: © Министерство туризма и древностей Египта

Группа археологов под руководством доктора Кэтлин Мартинес обнаружила следы древнего затонувшего порта в Египте.

Как сообщает журнал National Geographic, доминиканская археологическая миссия под руководством Мартинес нашла каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта в нескольких милях от берега Тапосирис Магна.

Находка является серьезным свидетельством в пользу гипотезы о том, что именно этот храм мог быть выбран для совместного погребения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония, добавила Мартинес.

Кроме того, исследователи расчистили тоннель, обнаруженный Мартинес и другими археологами в 2022 году и соединяющий храм Тапосирис Магна с морем. Он расположен на глубине около 12 м под землей, а длина составляет 1,3 км.

Ранее, 22 августа, три массивные статуи эпохи Древнего Египта и Римской империи подняли со дна Средиземного моря в порту Абу-Кира около побережья Александрии на севере Египта. По словам главы ведомства Шерифа Фатхи, подобные артефакты были извлечены из Средиземного моря впервые за последние 25 лет.

