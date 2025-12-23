Ее строительство началось еще в 2020-м году

Фото: СЦК

На площадке СЦК глава Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию с длительным ремонтом детской больницы, строительство которой началось еще в 2020 году, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, основной причиной затягивания сроков стали ошибки, допущенные на начальном этапе реализации проекта.

- Этот проект изначально был организован неправильно. Администратором программы должна была быть структура, обладающая компетенциями в сфере строительства. Однако администратором выступала сама больница, а заказчиком - главный врач. В результате были некорректно сформированы технические задания, что привело к неправильной разработке проектно-сметной документации, - отметил аким.

Несмотря на низкое качество ПСД, она каким-то образом прошла государственную экспертизу. В настоящее время, как сообщил глава региона, материалы изучаются сотрудниками прокуратуры.

- Сейчас прокуратура рассматривает вопрос привлечения к ответственности всех лиц, участвовавших в разработке проектно-сметной документации и проведении экспертизы, - подчеркнул он.

Аким также сообщил, что вопрос был обсужден во время недавнего визита министра здравоохранения Акмарал Альназаровой в регион.

- Мы разрабатываем комплексное заключение и рассчитываем, что уже в феврале будет готова новая, качественная ПСД. После этого планируется выделение средств, чтобы наконец завершить этот долгострой, - сказал глава области.

По его словам, дальнейшая реализация проекта будет находиться под особым контролем.