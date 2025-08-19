В уборочной кампании задействованы 490 комбайнов. Полеводы Байзакского, Жамбылского, Кордайского и Мойынкумского районов, а также города Тараза уже полностью завершили работы. На финишной прямой находятся жуалынцы, меркенцы и шусцы. Еще в трех райо­нах области – Таласском, Сарысуском и Т. Рыскулова – страда в самом разгаре. Но надо сказать, что львиную долю хлебов там уже тоже собрали. В целом на сегодняшний день жамбылскими хлеборобами запасено 306 465 тонн зерна.

Безусловно, летний зной не пощадил часть всходов. В результате фактическая средняя урожайность по региону составила 10 центнеров с гектара, что, к сожалению, оказалось несколько меньше запланированного показателя (10,9). Причем это коснулось как пшеницы (ниже заявленной планки на 0,7 ц⁄га), так и ячменя (ниже плана на 2,7 ц⁄га). Сокращение объема наблюдается на полях в Таразе, Жуалынском, Меркенском, Сарысуском, Таласском и Т. Рыскулова районах. В других, наоборот, отмечается небольшое повышение.