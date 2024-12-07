Завершен ремонт трассы Караганда – Балхаш

Движение по ней открыто на всем протяжении, а это 363 км. Ремонт тянулся шесть лет. За это время подрядчик обновил дорожную насыпь и расширил шоссе, сделав его четырехполосным. Теперь дорога Караганда – Балхаш относится к I-б технической категории с барьерной разделительной полосой, которая исключает лобовое столкновение транспорта.

На трассе обустроили три транспортных развязки, 11 мостов и 32 путепровода для сельхозтехники. Позаботились и о дорожной инфраструктуре: оборудованы 18 площадок для отдыха и 24 автобусных остановки. Теперь автобан освещен – здесь установили почти 1 500 фонарей, что позитивно отразится на безопас­ности дорожного движения.

Раз движение по автобану полностью открыто, карагандинцы будут быстрее добираться до туристических объектов на озере Балхаш. Если раньше весь путь занимал более шести часов, то сейчас – около трех.