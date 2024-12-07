Завершен ремонт трассы Караганда – Балхаш Статьи 7 декабря 2024 г. 7:00 7 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Жители карагандинского региона наконец-то дождались завершения реконструкции трассы на Балхаш. Фото АО "НК "КазАвтоЖол" Движение по ней открыто на всем протяжении, а это 363 км. Ремонт тянулся шесть лет. За это время подрядчик обновил дорожную насыпь и расширил шоссе, сделав его четырехполосным. Теперь дорога Караганда – Балхаш относится к I-б технической категории с барьерной разделительной полосой, которая исключает лобовое столкновение транспорта. На трассе обустроили три транспортных развязки, 11 мостов и 32 путепровода для сельхозтехники. Позаботились и о дорожной инфраструктуре: оборудованы 18 площадок для отдыха и 24 автобусных остановки. Теперь автобан освещен – здесь установили почти 1 500 фонарей, что позитивно отразится на безопасности дорожного движения. Раз движение по автобану полностью открыто, карагандинцы будут быстрее добираться до туристических объектов на озере Балхаш. Если раньше весь путь занимал более шести часов, то сейчас – около трех. #трасса #ремонт #Караганда #Балхаш