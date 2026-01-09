Темиртау стал первым городом в Карагандинской области, где полностью воплотили в жизнь проект газификации. Здесь за пять лет построили три очереди распределительных сетей, включающие восемь пусковых комплексов, проложили 215 км труб. В результате жители почти 6 тыс. частных домов получили возможность пользоваться голубым топливом. При этом сейчас к газовым сетям подключено более 2 200 строений. Еще почти 2 900 абонентов получили технические условия, а значит, готовятся отказаться от печек и установить газовые котлы.