Завершено расследование по делу финпирамиды NBC TV

Закон и Порядок
106

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и другие).

Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). Условием участия являлось внесение денег путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.

Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников. Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты. Прием денег осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денег тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

#расследование #финпирамида #NBC TV

