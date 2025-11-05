Весной талая и речная вода нередко затапливала нижнюю террасу, вымывая грунт из-под ступенек, портя брусчатку и малые архитектурные формы. Из-за перепада температур тяжелые керамогранитные плиты плохо держались на бетонном основании парапетов. Во время прошлогоднего масштабного паводка набережная практически полностью оказалась под водой.

К строительно-монтажным работам подрядная компания ТОО «Шымкент жасыл қала» приступила в апреле нынешнего года. Площадь набережной осталась прежней. На территории 2,7 га уложено более 16 тыс. кв. м газона, посажено свыше 400 деревьев. Обновлены системы освещения, МАФ, скамейки, фонтан, воркаут-площадка, прогулочные и детские игровые зоны. Установлены камеры видеонаблюдения.

Тяжеловесные керамогранитные парапеты, ранее ограждавшие пространство от прибрежного леса, заменены легкими металлическими конструкциями. Главным плюсом проекта стало поднятие более чем на метр уровня грунта, что позволит избежать подтопления. Выдержан небольшой уклон, чтобы талая и дождевая воды не скапливались, а естестенным образом стекали по специальным лоткам. Обновление набережной обошлось местному бюджету в 1,3 млрд тенге.

По данным городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Уральске насчитывается 57 парков и площадок, из которых 42 благоустроены. Общая площадь 44 цветников составляет 28 тыс. кв. м. На восьми объектах установлена автоматизированная система орошения.

Решением экологического совета под председательством акима города с целью инвентаризации зеленых насаждений разработан дендрологический план по десяти улицам. На них обновлены зеленые насаждения. В этом году новый облик получили также сквер по улице Некрасова и сквер Журналистов. Завершаются работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении проспектов Назарбаева и Абая, ранее это место оставалось без должного присмотра и ухода.