Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»

Второй дом самурая

Картину снимали в поселке Куйган Балхашского района Алматинской области в течение месяца. Фильм основан на реальной истории японского мальчика Масао Миура, обретшего в Казахстане вторую родину.

…1941 год, остров Сахалин. В возрасте тринадцати лет Масао Миура, приняв решение помочь оставшимся на острове отцу и брату, пересекает границу, но попадает в руки пограничников СССР. Суд приговаривает мальчика к двухлетнему тюремному заключению, а после освобождения его отправляют на трудовое поселение в Южный Казахстан.

– Мы давно хотели снять эту картину. Для меня история Масао Миура очень интересна, он близкий мне по духу человек. Еще в 1994 году я был здесь и узнал о нем. В 2000 году снимал документальный фильм про его жизнь. Это история про японских военнопленных, о том, как они подружились с казахским народом, подарившим им второй дом, – рассказал о проекте «Маленький самурай» автор сценария и сорежиссер Сано Синдзю.

Режиссерами кинокартины выступили призеры многочис­ленных мировых кинофестивалей Ерлан Нурмухамбетов (Казахстан) и Сано Синдзю (Япония), оператором-постановщиком стал Мурат Нугманов (Казахстан), продюсеры – Сано Синдзю, Шуичи Есимура (Япония), Асель Ержанова (Казахстан). В фильме снимались кыргызский кинорежиссер, член Европейской академии киноискусств, член Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии Актан Арым Кубат, Сано Фуминобу (Япония), обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского фестиваля 2018 года Самал Еслямова, Олжас Жакыпбек (Казахстан), а также актриса театра и кино Ольга Ландина и известный кинорежиссер Дарежан Омирбаев.

«Маленький Самурай» планируют представить на международных кинофестивалях, в широкий кинопрокат картина выйдет в 2023 году.

Стоит отметить, что это уже вторая кинокартина, созданная Ерланом Нурмухамбетовым совместно с Сано Синдзю. Их первый успешный опыт сотрудничества – полнометражный фильм «Перед грозой».Matsumoto