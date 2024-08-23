Завершился государственный визит Токаева в Таджикистан

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Касым-Жомарт Токаев с 22 августа находился с госвизитом в Душанбе. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях.

Президенты двух стран на брифинге для представителей СМИ заявили, что межгосударственные связи Казахстана и Таджикистана выходят на уровень союзнического взаимодействия.

Стороны договорились расширять номенклатуру поставляемых товаров, планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран, усиливать партнерство в транспортно-логистической сфере.

Для усиления экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота между двумя странами до 2027 года. В перспективе страны намерены довести объем взаимной торговли до 2 млрд долларов.

В Душанбе президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции и национальных блюд, а также концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана.

Также глава государства встретился с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.