Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области

128

Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Президента РК по развитию обрабатывающей промышленности в Алматинской области будет построен завод по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу правительства.

 В частности, Министерством сельского хозяйства заключено соглашение с ТОО «Mars Petcare Kazakhstan», которое предусматривает строительство предприятия в городе Конаев. Проектная мощность – 100 тыс. тонн продукции в год.

 Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации – с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%. Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.

Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.
 

#строительство #Алматинская область #завод

