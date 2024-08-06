Заводчане в трех поколениях

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Трудовая династия Ковалевых на Ульбинском металлургическом заводе – это инженеры, химики, конструкторы, операторы, слесари

фото предоставлено АО «УМЗ»

Глава династии Николай Ковалев пришел на предприятие в 1956 году, когда завод был сверхсекретным производством. Выпускник Челябинского техникума прибыл в Усть-Каменогорск по распределению на должность инженера-физика, дозиметриста. Стаж Николая Марковича на «Ульбе» – 33 года. Со временем заводская проходная, как пелось в известной песне, вывела в люди большую трудовую династию: свою судьбу с предприятием связали братья Никифор и Валентин, их жены, сестры Мария и Майя, племянники Николая Марковича, внуки... Общий стаж большой фамилии – почти 400 лет!

– Николая Марковича уже нет в живых, и прекрасные трудовые традиции продолжают его родные, – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и госор­ганами УМЗ Юлия Антонова. – Дозиметристом в испытательном центре работает зять Сергей Мехнин, рядом – внуки Максим и Виталий, тоже дозиметристы. Невестка Маргарита Мехнина – оператор акустических испытаний, еще один зять, Андрей Светловский, – слесарь аварийно-восстановительных работ энергетического центра.

По словам Андрея Светловского, именно на заводе он увидел интерес­ную симпатичную девушку Ларису, активную, инициативную. Она всегда была среди болельщиков за заводскую команду по волейболу, в которой играл парень. Позже, когда он стал ее мужем, Андрей убедился: активность, ответственность, организованность, отзывчивость – фамильные качества Ковалевых – Мехниных. Быть членом такой большой семьи непросто – они всегда на виду. Стаж Ларисы в должности машиниста насосных установок – 41 год. Сейчас она ветеран УМЗ, воспитывает внука.

Похожая судьба у специалиста испытательного центра предприя­тия Сергея Мехнина. Будущую супругу Ольгу Ковалеву он тоже встретил на заводе. Инженер проработала доземет­ристом 15 лет.

Большая династия Ковалевых, в которую влились Бабаковы, Мельниковы, Светловские, Кондратьевы, Мехнины, любили собираться за дастарханом. Всей компанией выходили на набережную Ульбы, устраи­вали шахматные турниры. Весной большая семья дружно выезжала в Уланский район, где сажали картофель. Урожай собирали такой, что приходилось вывозить в два-три рейса. Летом братья Ковалевы старались оформить отпуск в одно время и снимали сразу два-три домика на базе отдыха предприятия. Глава династии Николай Маркович Ковалев увлекался фотографией. Благодаря его хобби сохранились редкие семейные кадры.

Из старшего поколения уже никого нет, но династия сохраняет их традиции, опыт, трудовой характер. Два года назад в ежегодном респуб­ликанском конкурсе «Еңбек жолы» Ковалевы заняли второе место в номинации «Лучшая трудовая династия».

– Династии – гордость Ульбинского металлургического завода, его история, его традиции – заключила Юлия Антонова. – Это тот случай, когда семейные ценности совпадают с трудовыми и передаются из поколения в поколение.

#завод #династия #УМЗ #Ковалевы

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