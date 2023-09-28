Займы – за взятки: задержан глава филиала "Аграрной кредитной корпорации"

Задержан руководитель Северо-Казахстанского областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба по СКО в рамках реализации проекта «Бизнеске жол» задержала руководителя областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация».

«Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге.

Эти деньги предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 годы», – детализировали в ведомстве.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Петропавловска.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация, согласно статье 201 УПК, в интересах следствия распространению не подлежит.

В антикоре пояснили, что цель проекта «Бизнеске жол» – помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.