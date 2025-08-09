«Зайцам» правила не писаны

Ситуация
4
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В общественном транспорте Караганды становится все больше безбилетников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле в Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внесли изменения, которые призваны бороться с безбилетниками. Согласно им человек, вошедший в автобус, должен оплатить проезд сразу же – с момента посадки (до следующей остановки). Раньше данное время не регламентировалось, и это было на руку «зайцам». Причем их становится все больше с тех пор, как четыре года назад в общественном транспорте Караганды и городов-спутников внедрили систему электронного обилечивания.

– Система электронной платы проезда ONAY очень удобная, но есть один большой минус – рост числа безбилетников, – отмечает директор карагандинского автопарка № 3 Артур Григорян. – Порядка 20 процентов пассажиров не хотят платить за проезд. И ежегодно их количество растет. Мы наблюдаем эту тенденцию по числу транзакций, проведенных в автобусах. У нас действует собственная контрольно-ревизионная служба, но за всеми пассажирами ведь не уследишь.

В Караганде ежедневно на линию выходят около 450 автобусов, которые возят пассажиров по 48 городским и 8 пригородным маршрутам. Кондукторов в них нет, зато есть контролеры. Они относятся к двум организациям, применяющим разные методы работы. Одни проверяют оплату у пассажиров на протяжении одной-двух остановок, а вторые находятся в автобусе в течение всего маршрута. При этом нынешним летом контролеров стало значительно больше. «Зайцы» вынудили контрольно-ревизион­ные службы расширить штат сотрудников.

– Безбилетные пассажиры встречаются регулярно, – констатирует руководитель конт­рольно-ревизионного управления филиала ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» по Карагандинской области Жанар Уканова. – Они попадаются практически на каждом рейсе. Особенно их много в автобусах в часы пик. При этом назвать их всех безбилетниками нельзя. Есть такие, которые оплачивают проезд только после того, как в автобус заходит контролер. Другие, злостные, обычно стоят возле дверей и выбегают из автобуса, как только увидят наших сотрудников в желтых жилетах.

Карагандинские контролеры работают в две смены. Заходя в автобус, они здороваются с пассажирами и сообщают о проверке на двух языках. У каждого на жилете прикреплен видеожетон, который ведет запись беспрерывно, в течение всей смены. Это вынужденная мера, поскольку каждый день они сталкиваются с агрессией со стороны пассажиров. Люди оскорбляют контролеров, толкают и даже поднимают на них руку.

– К сожалению, есть много негатива, – вздыхает глава контрольно-ревизионной службы. – Весной у нас произошел вопиющий случай в 145-м автобусе. Пассажиры, которые ехали в нетрезвом виде, отказались платить за проезд, нецензурно выразившись в адрес нашего контролера. Сотрудница потребовала, чтобы безбилетники вышли, а один из них, мужчина, накинулся на нее и толкнул. Отмечу, что это была хрупкая женщина невысокого роста. Нам пришлось вызвать полицию и написать заявление о нанесении побоев. Потом был суд. В итоге на безбилетника наложили административный арест.

Работа контролеров связана с высоким уровнем стресса и эмоционального напряжения. Однако они стараются сдерживать себя, даже сталкиваясь с теми пассажирами, которые категорически отказываются платить. Чаще всего им удается уговорить «зайца», а вот в сложных случаях приходится подключать сотрудников полиции. Они высаживают безбилетника из автобуса, а потом оформляют административный протокол за уклонение от оплаты проезда в общественном транс­порте. Итог – штраф 2 МРП, что составляет без малого 8 000 тенге.

С начала года по инициативе контролеров ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» по Карагандинской области в административном порядке наказано всего 16 «зайцев». Для города с полумиллионным населением – это капля в море.

Так почему же пассажиры позволяют себе не платить за проезд, а при появлении контролера еще и вступают с ним в спор? Высокий тариф? Вряд ли. Тариф на проезд в Карагандинском регионе при оплате транспортной картой или QR-кодом составляет всего 100 тенге.

– Я считаю, что дело в низком уровне культуры и воспитания наших граждан, – высказывает мнение Жанар Уканова. – Одними штрафами и карательными мерами проблему с безбилетным проездом не решить. Нужно проводить разъяснительную работу. Пассажиры должны понимать, что их деньги идут на зарплату водителям и улучшение сервиса. Ведь все хотят ездить в новых, чистых автобусах, оснащенных кондиционерами. А как перевозчики их купят, если все большее количество пассажиров уклоняется от оплаты проезда?

#автобус #Караганда #проезд #оплата

