Статьи Здоровое долголетие. Миф или реальность? Торегельды ШАРМАНОВ

«Хочу жить до 100 лет и умереть молодым», гласит американская мечта. В течение всей истории человечества (за исключением ХХ века) средняя продолжительность жизни человека не превышала 30 лет, даже в 1910 году у населения Чили она составляла всего 29 лет, и только в США – 49 лет. В Казахстане в 1897 году средняя продолжительность жизни человека равнялась 32 годам. Сегодня во всем мире происходит необратимый процесс демографической трансформации, что ведет к глобальному старению населения, при этом определяется четкая тенденция его ускорения. Впервые большинство людей планеты доживают до 60 лет и больше.



К первому января 2016 года на планете проживало более 7 млрд человек и по прогнозам ООН, к 2050-му достигнет 9 млрд 100 млн. Все это происходит на фоне растущей тенденции снижения рождаемости ниже порога воспроизводимости более чем в 60 странах. Например, в Иране, если в 1970-х годах персидская женщина рожала семь детей, то сегодня этот условный показатель составляет всего 1,74 ребенка, в Австрии – не более 1,5, в Японии – 1,2. Если в 1950 году численность детей до 5-летнего возраста составляла 10% населения, доля лиц 45–50 лет – 6%, а количество людей 80 лет и выше – всего 1%, то через 20 лет численность всех возрастных групп сравнится и составит по 5%.

В результате сокращения рождаемости количество детей до пяти лет уменьшится в два раза. Несмотря на это, перед Казахстаном задача снижения младенческой смертности остается приоритетной, а ее решение способствует увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни. Для этого необходимо активно применять международные программы по безопасному материнству и интегрированному ведению болезней детского возраста. У нас имеется уникальная возможность внедрения научных технологий, направленных на лечение болезней и патологии в утробном периоде, таких как фетальная хирургия, которая эффективна при задержке развития плода, проведение тончайших вмешательств на генетическом уровне для предупреждения ранней гибели и рождения детей с мутациями.



Анализ динамики смертности и продолжительности жизни в ХХ–ХХI веках показал, что эти процессы имеют тенденцию выхода на плато, стремления к некоему предельному значению. Во второй половине ХХ века благодаря социально-экономическому развитию и прогрессу науки в развитых странах удалось создать для человека настолько комфортные условия существования, обеспечить такой уровень защищенности, что он вплотную подошел к своему пределу продолжительности жизни как биологического вида. Он характеризуется значениями средней продолжительности жизни для женщин – 85 лет, для мужчин – 80 лет. Увеличение продолжительности жизни приведет к росту численности населения старше 80 лет почти в пять раз и столкнется со значительным ростом риска хронических аутоиммунных и онкологических заболеваний, требующих решения сложнейших технологических, социальных и ресурсных задач.



Все подходы в объяснении причин старости, будь это теория изнашиваемости организма и тканей от воздействия свободных радикалов (токсичных молекул, разрушающих функции) или запрограммированный процесс на генетическом уровне. Или подавление эффекта воспалительных процессов как результат борьбы организма с микробами, вирусами, которая приводит к разнообразным повреждениям на молекулярном и клеточном уровне. И все они сводятся к тому, что старость – это закономерно наступающий период возрастного развития, который характеризуется снижением физио­логических запасов, увеличением риска многочисленных болезней, а конечный результат – смерть. В мире ежедневно умирает 150 000 человек, по два человека в секунду, из которых две трети, то есть 100 000, – от старости. Это ситуация по всему миру. В индустриально развитых странах старость становится причиной смерти в 90% случаев. Это означает, что на каждого человека, погибшего от любых причин, приходится десять умерших от старости.

Детальный многофакторный анализ характеристик образа жизни наследственных и экологических условий десятка тысяч участников, доживших до 90 лет и старше, в США, Канаде и странах Европы показал, что снижение главных факторов риска смертности, таких как гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, избыточный вес, курение, потребление животных жиров, гиподинамия, против ожидания, не способствовало уменьшению общей смертности, а в ряде случаев она даже возросла. С фактором долгожительства имели значимые корреляции только факторы устойчивости нервной системы, благожелательности характера и отсутствие грубых нарушений в питании – показатели необходимые, но недостаточные для долгой жизни.



До сих пор считалось, что если уж человек подошел к своему биологическому возрастному пределу, а это наиболее адекватно выражается словом «одряхлел» (не стал старым, а именно стал дряхлым), то любые современные медицинские технологии не могут удержать его от схождения в могилу. Кризис здравоохранения конца XX века, наблюдавшийся в развитых странах, заключался в том, что отвоевывать у смерти дополнительные человеко-годы жизни становилось с каждым годом все сложнее и дороже. Цена дополнительного года жизни, в зависимости от вида воздействия, в различных странах может колебаться от нескольких до сотен тысяч долларов. Сейчас пожилые люди дорого обходятся обществу во многом из-за медицины. Реальная стоимость медицинского обслуживания пожилых людей только в последние два года их жизни составляет примерно треть от стоимости медицинского обслуживания за всю жизнь. Поэтому феномен старения требует коренного изменения политики здравоохранения, отказа от модели, основанной только на лечении болезней.



Сегодня со страниц тысяч гламурных журналов, с экранов кино и телевидения неистово рекламируются красивые юные лица как залог успеха и достоинства, как привилегия перед старостью. Пожилые люди, глядя на них, грустят о прошедшей молодости и печалятся о будущем.

При разработке мер системы здравоохранения в борьбе с проявлениями старости следует рассматривать не только подходы, направленные на восполнение потерь, связанных с пожилым возрастом, но и те, которые могут усилить жизнеспособность и личностный рост. Перед здравоохранением стоит задача не просто лечить болезни, а поддерживать высокое качество жизни пожилых людей. Под этим подразумевается максимальная свобода от болезней, позволяющая активно участвовать в повседневной жизни.

Мы сегодня гораздо больше знаем не только о клетках и тканях, но и о наших генах, что позволяет нам сознавать, что болезнь и старение не являются неумолимыми и непредотвратимыми. Появилась реальная возможность правильно подбирать лекарства и пищевые вещества в соответствии с генетическими особенностями конкретного больного. Благодаря биомедицине будут разработаны высокоэффективные методы диагностики и лечения.



Долгожительству реально будет способствовать использование генетического тестирования пищевых продуктов. К примеру, реакция организма на пищу в значительной степени определяется его генетической структурой. Отсюда можно выбирать для каждого человека оптимальную индивидуальную диету. Это позволяет более точно определить влияние отдельных продуктов питания на здоровье, что становится основанием для значительного увеличения продолжительности и качества жизни.

Геронтолог Нир Барзилай, проанализировав данные около миллиона респондентов, обнаружил, что более половины долгожителей были полными, даже толстыми. По его мнению, за этим эффектом кроется генетический механизм, и наши гены определяют уровень веса выше, чем принято считать до сих пор. Подкожные жировые отложения очень важны для иммунитета, они положительно влияют на гормональный статус. По его мнению, быть худым, иметь низкий вес – не есть необходимое условие, чтобы дожить до ста лет.

Поэтому для решения задачи радикального увеличения продолжительности здоровой активной жизни человека, предполагающего выход за видовой предел средней продолжительности жизни, необходим принципиально новый подход, смысл которого заключается в акценте воздействий на фундаментальные биологические механизмы организма человека, определяющие скорость его естественного старения.



Задача отодвинуть старение организма уже перешла в ранг биоинженерных проектов. Сегодня скорее стоит вопрос, не как именно это сделать, а какое из направлений окажется первым, доведенным до практического воплощения. Борьбу за качественное долголетие следует рассматривать как меры, направленные на предупреждение болезней старости, чтобы отодвинуть время страданий от них. Средством для победы над старением становится комплекс высоких технологий: наномедицина, генная инженерия, биотехнологии, использование стволовых клеток, успешное развитие которых позволит человеку прожить дополнительные 30–50 лет. Для индивидиума жить долго означает полноценно трудоспособные годы жизни, которые не омрачены хроническими болезнями, потерей памяти и другими недомоганиями.



Несмотря на общность фундаментальных механизмов старения, существуют индивидуальные особенности его течения, различные синдромы старения как ускоренного (преждевременного), так и замедленного. Ускоренное старение способствует раннему развитию возрастной патологии, замедленное – долголетию.

Как подчеркивается во всемирном докладе ВОЗ 2015 года, потеря способностей, ассоциируемая со старостью, слабо связана с фактическим возрастом и не существует типичного пожилого человека. У многих людей значительное снижение способностей происходит в гораздо более молодом возрасте. Например, некоторые люди в 60 лет при выполнении основных функций могут нуждаться в посторонней помощи. Можно нередко встретить человека сгорбленного, идущего семенящей походкой, опирающегося на палку. К тому же он плохо слышит и не замечает человека, идущего к нему навстречу уверенной походкой, с прямой осанкой. Трудно поверить, что первый только недавно отметил 60-летие, а второму никто не даст 80 лет.



Долголетие, обеспеченное качеством жизни, – стратегическая инвестиция. Его следует рассматривать как предпосылку для создания инновационной и конкурентоспособной политики. Последствия такого явления для здоровья, системы здравоохранения, ее кадровых ресурсов и бюджета огромны.

Во всемирном докладе ВОЗ 2015 года подчеркивается, что более продолжительная жизнь – невероятно ценный ресурс, дающий возможность переосмысливать не только то, как может проявить себя человек в старшем возрасте, но и то, как может протекать вся наша жизнь. При правильной политике и наличии дополнительных услуг старение населения следует рассматривать как ценную новую возможность не только для отдельных людей, но и для общества.



Если человек проживет эти дополнительные годы жизни в хорошем здоровье, его способность реализовать то, что он считает нужным, будет мало отличаться от способностей более молодых людей. Например, как приводится во всемирном докладе ВОЗ 2015 года, физические и умственные способности некоторых 80-летних сопоставимы со способностями 20-летних. Подсчитано, что в Англии в 2011 году чистый вклад пожилых в экономику страны в виде налогов и потребительских затрат превышает расходы в виде пенсионного и социального обеспечения и составляет 40 млн фунтов стерлингов, которые к 2030 году увеличатся до 77 млн. При этом не учитывается их вклад в виде эмоциональной поддержки молодых в период стресса, в виде советов в решении сложных задач.



Стратегия антистарения основана на сбалансированном использовании антиоксидантов, которые содержатся в некоторых пищевых продуктах растительного происхождения, гормональной терапии, детоксикации. Вопреки распространенным мнениям пищевой холестерин и тугоплавкие жиры сами по себе не представляют опасности для здоровья. Лауреаты Нобелевской премии, ученые Майкл Браун и Гинзбург, которые занимаются исследованиями природы атеросклероза, считают, что холестерин не является причиной атеросклероза. Норвежские и американские исследователи полностью опровергли теорию Н. Аничкова о холестериновой природе атеросклероза, которая господствовала в течение 70 лет, доказывая, что холестерин синтезируется не в печени, а в мозге, что осуществляет исключительно важные клеточное деление и обеспечивает межнейронную связь в мозге. Поэтому метод лечения блокады холестерина статином приводит к раку и деменции, что недопустимо. Отсюда не устанавливается верхняя граница нормы холестерина в крови и питании. Есть примеры, когда с показателями холестерина 7–8 ммоль⁄л в крови при норме 4–5,1 ммоль⁄л люди жили до 100 лет.

По-видимому, как показывают данные исследований, транс-изомеры жирных кислот, которые образуются при гидрогенизации растительных масел и выделяются в составе коровьего молока, выступают как катализаторы для проявления их канцерогенного эффекта, как рак простаты у мужчин и грудной железы у женщин, сердечно-сосудистые заболевания.



Как оказалось, в природе только кобылье молоко не выделяет транс­жиры. К тому же его белок в основном состоит из нежного альбумина (как грудное женское молоко), а не на трудноперевариваемом казеине (основной белок коровьего молока). А по содержанию гамма-линоленовой кислоты (как фактор антистарения), витамина С и лизоцима (антивирусная фаза) нет равных кобыльему молоку в природе. Данные свойства нами были использованы для создания и коммерциализации продуктов питания на основе кобыльего молока, которым нет аналогов в мире.



В Казахской академии питания впервые разработаны технологии более 15 видов такой продукции под брендовыми названиями: «Тайбурыл», «Қазанат», «Кербұға», «Құлагер», «Жорға», «Сәйгүлік», «Құлыншақ». Эти реальные казахстанские бренды относятся к абсолютно инновационным продуктам. Следует отметить, что заинтересованность в этой продукции проявили в Китае, Японии и Германии. Ее реализация в промышленном масштабе способствовала бы диверсификации экономики страны и продвижению уникальных технологий в мире, в чем необходима государственная поддержка.



Качественное долголетие – ключевой приоритет для развития страны. Отрадно сознавать, что население Казахстана успешно преодолело 70-летний рубеж средней ожидаемой продолжительности жизни. В мире большую популярность получает движение по созданию так называемых голубых зон, в которых жители преимущественно достигают 100-летнего возраста. Признанные «голубые зоны» долголетия – Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Лома Линда (штат Калифорния) в США, Икария в Греции и Никойя в Коста-Рике. Они стали местами паломничества туристов и ученых, которые интересуются вопросами качественного долголетия. В ресторанах, театрах, кино и на телевидении «в голубых зонах» долголетия широко рекламируют образ людей, достигших столетнего возраста. Их улыбающиеся здоровые лица вселяют оптимизм, зовут вас жить долго и оставаться здоровыми.



Квалификационные критерии для «голубых зон» – приверженность более 50% работодателей и более 25% ресторанов, школ, продуктовых магазинов таким требованиям, как обеспечение чистоты и безопасности окружающей среды, политике рационального питания и отказа от курения и достижение индекса благополучия на основе социального опроса населения – Гэллапа.



Казахстан, страна Великой степи, имеет полное основание создать «голубую зону» долголетия. В качестве кандидата можно было бы выбрать населенные пункты рядом с озером Бурабай, соответствующим ключевым квалификационным критериям. Важно мотивировать и поставить вполне выполнимые требования для жителей данного региона, работодателей, школ и предприятий общественного питания. Эта инициатива позволила бы развивать в Казахстане новые стандарты для муниципального развития, способствовала бы улучшению здоровья и благосостояния казахстанцев и привлекательности страны в качестве региона благополучия и гармоничного развития жителей.

Важнейшие проявления старения человека связаны с возрастными изменениями ЦНС. Однако при этом часто сохраняются высокий уровень интеллектуальной деятельности, способность к обобщениям, к концентрации внимания. Кроме того, длительная поддержка интеллектуальной деятельности основывается на способности справляться с широким кругом задач на основе богатого жизненного опыта. Успехи в нейрофизиологии позволили установить, что психология человека оказалась гораздо более пластичной, чем это ранее предполагалось. Существующие психотропные лекарства, такие как прозак и реталин, не только снимают депрессию, что особенно характерно для стареющего организма, но и влияют на такие характеристики, как уверенность в себе, способность к умственной концентрации.



По предположению известного американского политолога Френсиса Фукуямы, знание генетических основ человеческой психологии в недалеком будущем позволит создавать лекарства, которые будут управлять эмоциями и влиять на индивидуальность, превращая, например, замкнутого интроверта в открытого экстраверта, что исключительно важно для геронтологии.



Чем активнее работает мозг человека, тем медленнее он стареет. По данным французских геронтологов, люди старше 45 лет, начавшие изучать новый иностранный язык, осваивать новую профессию или просто увлекшиеся интеллектуальным хобби, начинают стареть значительно медленнее, в их организме начинает образовываться значительно меньше свободных радикалов (клеток старения), чем у ровесников с «незагруженным» мозгом.



В целом наблюдения показывают, что люди, в течение жизни связанные с абстрактной наукой, математикой, физикой, химией, лингвистикой и филологией, начинают стареть позже, чем работники физического труда, а также педагоги и спортсмены. Очень рано запускаются процессы старения у классических домохозяек, а вот у представителей актерского ремесла, писателей, ученых и политиков – очень поздно. Для таких людей карьерный пик приходится от 40 до 80, даже до 90 лет, и их компетентность с возрастом только растет. К ним относятся ученые, юристы, политики, как правило, обладающие высокой степенью интеллектуального творческого потенциала, инициативностью, что способствует эффективности их трудовой деятельности, в чем они раскрывают данные от природы таланты. По всей вероятности, здоровое долгожительство становится, как правило, уделом неординарно мыслящих и творчески одаренных личностей, постоянно ведущих интенсивную мозговую атаку, но отнюдь не ленивых, инертных, пессимистично настроенных людей.



Впервые за всю историю человечества взгляд на долгожительство изменился в совершенно противоположную сторону: не как на больных беспомощных стариков, становящихся обузой в семье и обществе, а как на мощный созидательный фактор, способствующий экономическому благополучию. Незаметно на планете наступает другая эпоха, когда приоритеты в обществе смещаются от молодости к долголетию. По данным недавнего опроса американских жителей, пенсионеры чувствуют себя более счастливыми, чем молодые. С обществом долгожителей будут определяться не только благосостояние, экономичное развитие и качество жизни. Они своим возвышенным и независимым положением в немалой степени будут определять демократические принципы.

