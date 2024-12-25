«У нас 29 медицинских учреждений, – рассказал аким Коксуского района, где и расположено село ПЧ-45, Даулет Халелов. – В том числ­е цент­ральная больница, девять врачебных амбулаторий, девять фельдшерско-­акушерских и десять медицинских пунктов. Работают здесь 81 врач, 320 мед­работников среднего звена».

В нынешнем году в Коксуском районе сразу для нескольких медобъектов строят новые здания или капитально ремонтируют уже имеющиеся помещения.

«В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» идет строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов, – уточнил Даулет Халелов. – Смонтировано два блочно-модульных здания для медпунктов сел Кенерал и

ПЧ-45. Проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории села Мукры».

С 2012 года в районе работает и передвижной медицинский комплекс, который регулярно доставляет в отдаленные пункты Коксуского района лучших врачей. В селе ПЧ-45 зарегист­рированы 140 жителей, из них 62 ребенка в возрасте до 14 лет. Новый медпункт будет оказывать срочную медпомощь всем этим людям, для этого здесь есть опытная медсестра.