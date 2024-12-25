Здоровью граждан – особое внимание Свежий выпуск 25 декабря 2024 г. 2:00 43 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В крошечном селе Айнабулакского сельского округа области Жетысу ввели в строй блочно-модульный медпункт. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney «У нас 29 медицинских учреждений, – рассказал аким Коксуского района, где и расположено село ПЧ-45, Даулет Халелов. – В том числе центральная больница, девять врачебных амбулаторий, девять фельдшерско-акушерских и десять медицинских пунктов. Работают здесь 81 врач, 320 медработников среднего звена». В нынешнем году в Коксуском районе сразу для нескольких медобъектов строят новые здания или капитально ремонтируют уже имеющиеся помещения. «В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» идет строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов, – уточнил Даулет Халелов. – Смонтировано два блочно-модульных здания для медпунктов сел Кенерал и ПЧ-45. Проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории села Мукры». С 2012 года в районе работает и передвижной медицинский комплекс, который регулярно доставляет в отдаленные пункты Коксуского района лучших врачей. В селе ПЧ-45 зарегистрированы 140 жителей, из них 62 ребенка в возрасте до 14 лет. Новый медпункт будет оказывать срочную медпомощь всем этим людям, для этого здесь есть опытная медсестра. #здравоохранение #село #медпункт