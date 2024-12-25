Здоровью граждан – особое внимание

Свежий выпуск
43
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В крошечном селе Айнабулакского сельского округа области Жетысу ввели в строй блочно-модульный медпункт.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«У нас 29 медицинских учреждений, – рассказал аким Коксуского района, где и расположено село ПЧ-45, Даулет Халелов. – В том числ­е цент­ральная больница, девять врачебных амбулаторий, девять фельдшерско-­акушерских и десять медицинских пунктов. Работают здесь 81 врач, 320 мед­работников среднего звена».

В нынешнем году в Коксуском районе сразу для нескольких медобъектов строят новые здания или капитально ремонтируют уже имеющиеся помещения.

«В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» идет строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов, – уточнил Даулет Халелов. – Смонтировано два блочно-модульных здания для медпунктов сел Кенерал и
ПЧ-45. Проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории села Мукры».

С 2012 года в районе работает и передвижной медицинский комплекс, который регулярно доставляет в отдаленные пункты Коксуского района лучших врачей. В селе ПЧ-45 зарегист­рированы 140 жителей, из них 62 ребенка в возрасте до 14 лет. Новый медпункт будет оказывать срочную медпомощь всем этим людям, для этого здесь есть опытная медсестра.

#здравоохранение #село #медпункт

Популярное

Все
Все лучшее – детям!
Социальная поддержка населения в цифрах
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Финансовая грамотность растет
В ряде спортивных федераций сменились руководители
Жизнь после паводка
Успехи казахстанцев на мировых кортах
На Алаколь за счет государства
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Холодец
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Чувствовать нерв времени
В Жамбылской области увеличены объемы аграрного экспорта
«Шабыт» – ода вдохновению
Переработаем бобы и соберем локомотивы
Дармовщине приходит конец
Глубинка становится ближе
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Солодку начали перерабатывать на юге
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
Два «золота» за два дня
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Открыли новую поликлинику
Солодку начали перерабатывать на юге
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
На Алаколь за счет государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]