Земельные участки на 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области

Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуроры взяли на контроль работу уполномоченного органа по выявлению неиспользованных земель

Фото: Kazpravda.kz

В Кызылординской области государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

"По результатам анализа соблюдения законности в сфере земельных отношений внесено 14 представлений об устранении нарушений, 1 протест. По актам надзора 37 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, защищены права 270 дольщиков, 49 актов приведены в соответствие с законом, в бюджет взыскано 25 млн тенге, не выплаченных землевладельцами по договорам выкупа земли. Государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге", – сообщили в надзорном ведомстве.

Так, государству вернули земельный участок за 115 млн тенге по нереализованному инвестиционному проекту. 

В Сырдарьинском районе в госсобственности теперь незаконно переданный участок площадью 6 га и кадастровой стоимостью 21,8 млн тенге.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль работу уполномоченного органа по выявлению неиспользованных земель.

По инициативе надзорного органа выявлены 360 неосвоенных земельных участков площадью 602,3 га и с целевым назначением для предпринимательства.

По представлению прокуратуры департамент по управлению земельными ресурсами Кызылординской области внес предписания владельцам 150 земельных участков, которые будут теперь принудительно возвращены государству.

За истекший период этого года органы прокуратуры области выявили 133 неосвоенных земельных участка площадью 138 тысяч га. Возвращено 54 земельных участка площадью 41 тысяча га и с кадастровой стоимостью 80 млн тенге.

К примеру, государству возвращен не использованный 22 года земельный участок площадью 161 га (с кадастровой стоимостью 1,4 млн тенге) в сельском округе Айдарлы Сырдарьинского района.

"Также установлено, что местные исполнительные органы неправильно определили дефицит пастбищных угодий. По инициативе прокуратуры акиматы провели ревизию пастбищных земель, и по ее результатам нехватка пастбищ снижена на 63% – с 1,4 млн га до 530 тысяч га", – добавили в надзорном ведомстве. 

#прокуратура #Кызылординская область #возврат #земельные участки

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