Землетрясение, произошедшее в Китае, ощутили алматинцы

Сетью сейсмических станций МЧС РК 15 февраля, в 9 часов 52 минуты 39 секунд, зарегистрировано землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая - афтершок.

– Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла, – говорится в сообщении.

Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.