Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает Kazpravda.kz

Фото: vestikavkaza.ru

Сетью сейсмических станций МЧС 15 февраля в 06 час 52 мин зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 км. на северо-восток от г. Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) на территории ВКО РК составила:

с. Катон-Карагай 3.0 б.

с. Маркаколь 3.0 б.

с. Улькен-Нарын 3.0 б.

г. Алтай 3.0 б.

с. Буран 3.0 б.

г. Риддер 2.0 б.

г. Зайсан 3.0 б.

с. Куршим 3.0 б.

с. Самарское 3.0 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.