Землетрясение произошло в Восточном Казахстане
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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает Kazpravda.kz
Сетью сейсмических станций МЧС 15 февраля в 06 час 52 мин зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 км. на северо-восток от г. Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) на территории ВКО РК составила:
с. Катон-Карагай 3.0 б.
с. Маркаколь 3.0 б.
с. Улькен-Нарын 3.0 б.
г. Алтай 3.0 б.
с. Буран 3.0 б.
г. Риддер 2.0 б.
г. Зайсан 3.0 б.
с. Куршим 3.0 б.
с. Самарское 3.0 б.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.