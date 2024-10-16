Землетрясение в 6 баллов зафиксировано в Турции

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Очаг залегал на глубине около десяти километров

Фото: из открытых источников

Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции в 07.46 по времени UTC в 44 километрах к востоку от города Малатья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 5,9. Как передает телеканал NTV, толчки ощущались в провинциях Малатья, Диярбакыр и Элязыг.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил в соцсети X, что специалисты начали оценку ущерба.

Шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Власти назвали это "катастрофой века", жертвами землетрясений стали не менее 53 тысяч человек, 107 тысяч получили ранения. Тогда, аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите.

 

#Турция #землетрясение

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