​Зерна сомнения

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Дулат МОЛДАБАЕВ

Таким образом, метеориты, с которыми ученые связывают ВОСБ, если и повлияли на ход истории, тем не менее первопричиной не стали. Да и само биоразнообразие, распространявшееся по нашей планете в течение 25 млн лет, на поверку оказалось не настолько многообразным.

На самом деле в ордовикский период господствовали бактерии, бурно развивались всевозможные водоросли, о наземной же растительности свидетельствуют остатки спор и редкие находки отпечатков стеблей. А животные того времени обитали в морях и океанах, да и в пресных водах тоже. Это были морские беспозвоночные и бесчелюстные позвоночные, планктоны, морские лилии и звезды, моллюски, улитки и ракоскорпионы.

Гораздо интереснее было узнать, почему рассматриваемый период получил имя ордовик – так называлось племя, населявшее Уэльс в доисторические времена. Такое определение в 1879 году предложили геологи, поскольку типовой разрез находился в райо­не Аренига и Бала в этой самой провинции. Ордовикская система представляет собой слой горных пород палеозойской группы, соответствующий второму периоду палеозойской эры геологической истории Земли. Ниже ордовика расположена кембрийская, а выше – силурийская система.

Знакомому всем от мала до велика юрскому геологическому перио­ду мезозойской эры широкую известность принес тоже, можно сказать, случай. После выхода в свет художественного фильма «Парк юрского периода». Благодаря этому фантастическому шедевру о реликтовом парке на острове посреди океана сегодня каждый школьник знает, что юрский период – время процветания динозавров. Буйный рост растительности привел к появлению разных видов растительноядных, что в свою очередь дало толчок размножению хищников. При этом они настолько были разнообразны, что с трудом верится в их общее происхождение. Одни динозавры могли быть размером с курицу, некоторые достигали огромных размеров, как, к примеру, брахиозавр. В наши дни и дети дошкольного возраста знают аллозавров и диплодоков, стегозавров и птеродактилей. Ваш ребенок вам объяснит, что археоптерикс – это первая птица на земле.

Вряд ли археоптерикс летал, скорее, планировал с дерева на дерево. Да и было ли это существо с зубастыми челюстями вмес­то клюва птицей? Тем не менее, когда его скелет обнаружили в литогра­фских сланцах в Германии через два года после выхода труда Чарлза Дарвина «Происхождение видов», он стал веским аргументом в пользу теории эволюции. Впрочем, в наше время есть сомневающиеся и в достоверности развития биосферы Земли по «сценарию» Дарвина.

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