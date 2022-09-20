Жамаубаев провел заседание МВК по вопросам предпринимательской деятельности

Заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В заседании приняли участие представители министерств сельского хозяйства, национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, НПП «Атамекен», а также депутаты Мажилиса.

В ходе обсуждений рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного использования и экологического ущерба при использовании земельных участков.

Подводя итоги обсуждения, министр финансов Е. Жамаубаев поручил Министерству сельского хозяйства дополнительно проработать данные вопросы с заинтересованными государственными органами и НПП «Атамекен» для выработки единой позиции.