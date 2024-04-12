Жамбылцы пришли на выручку

Практически сразу после объявления чрезвычайной ситуации в подтоп­ленных областях в Таразе решили собрать гуманитарную помощь пострадавшим от водной стихии. Первыми откликнулись волонтеры и меценаты, затем к акции подключились местные жители, которые стали приносить продукты питания, бутилированную воду, постельные принадлежности, одежду, обувь, посуду, предметы первой необходимости.

Символично, что собранную гуманитарную помощь отправили от Дома дружбы, выступившего в числе главных инициаторов оказания поддержки нуждающимся. Взаимовыручка во все времена позволяла казахстанцам преодолевать трудности. Вот и на сей раз люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий объединились в решении общей проблемы.

К примеру, турецким этнокультурным объединением «Ахыска» предоставлены два грузовика с продовольствием, матрасами, подушками, подгузниками на сумму 4 млн 150 тыс. тенге. Плюс к этому на счет DATÜB для дальнейшего направления в республиканский фонд АНК перечислено еще 5 млн тенге.

Республиканский этнокультурный центр дунган Казахстана и областное дунганское этнокультурное объединение «Вынхуа» совместно отправили две грузовые машины с товарами на сумму более 9 млн тенге. Кыргызское этнокультурное объединение «Манас Ата» собрало продовольст­вие, одежду и предметы быта на сумму 3 млн тенге.

Уйгурское культурное объединение им. М. Кашгари передало нуждающимся продукты питания на сумму 1,5 млн тенге. Еще на 10 млн тенге молодежное крыло Шуского представительства уйгурского ЭКО собрало предметы первой необходимости.

Казахстанский конгресс татар и башкир передал 20 новых одеял, карачаево-балкарское объединение «Архыз» подготовило продуктовые корзины на сумму 150 тыс. тенге, общество греков направило лекарства, средства гигиены, одеяла и одежду на 400 тыс. тенге, узбекский этнокультурный центр области перечислил 700 тыс. тенге, азербайд­жанское ЭКО «Хазар» оказало помощь на 300 тыс. тенге.

К ней присоединились и жители Тараза, которые отправили продукты питания и средства гигиены на 1,1 млн тенге. Областной комитет профсоюза работников образования направил лодки, мотопомпы и резиновые сапоги.

Есть и личные примеры лидеров общественного мнения, кто не смог остаться в стороне и решил внести в общее дело свой посильный вклад. Среди них – директор областного центра крови Гулам Умаров, председатель совета аксакалов Аскарбек Сейлхан и другие.

За все время представители этнокультурных объединений, члены структур региональной Ассамблеи народа Казахстана и областных филиалов политических партий «Amanat» и «Respublica», депутаты и рядовые граждане в рамках акции «Жүректен жүрекке» отправили материальную помощь на общую сумму свыше 46,4 млн тенге.

– В эти тревожные для страны дни мы объединились и вместе преодолеем любые трудности, – выразила уверенность руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – В пункт сбора в Доме дружбы приносили помощь для зоны бедствия не только этнокультурные объединения, но и частные организации, аптеки, представители партий и простые жители города. Помогли и с транспортировкой собранного. И надо сказать, помощь продолжает поступать.

Из ряда районов, в частности Кордайского, Меркенского, Шус­кого и других, отдельно отправлена дополнительная помощь. К примеру, кордайцы собрали 25 тонн продуктов первой необходимости, в том числе муку, сахар, рис, картофель, морковь, макароны, а также средства гигиены. В работе пункта сбора помощи приняли участие специалисты молодежного ресурсного центра и волонтеры.

Председатель областного мас­лихата Абдалы Нуралиев отметил, что, наблюдая за происходящим в зонах бедствия, жамбылцы не остались в стороне и по традиции пришли на выручку нуждаю­щимся. Все стараются помочь по мере своих возможнос­тей и надеются, что их примеру последуют и другие.