Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей международного турнира в Красноярске (Россия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Спортсменка на традиционном Кубке Ивана Ярыгина выиграла финал в весовой категории до 72 килограммов.

В решающей схватке Бакбергенова оказалась сильнее Болртунгалаг Зоригт (Монголия). Третьими стали Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Россия).

Ранее на турнире второе место заняли Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг), добавили в НОК.