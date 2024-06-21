Жамиля Серкебаева: Важно, чтобы каждый ребенок получил основы музыкальной грамотности

Значимость поддержки культуры и искусства в Казах­стане подчеркивается на самом высоком уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в церемонии награждения работников культуры и искусства, отметил: «Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. Как говорил Абиш Кекилбайулы: «История культуры – это история человечества». Бытие казахского народа ярко отражается в его уникальном искусстве».

– Сегодня в обществе идут серьезные процессы транс­формации, и культура не остается в стороне. Как уживаются традиции и новации? Что можно сказать о преемственности поколений и роли государства в этом процессе?

– Люди моей родной земли во все времена ценили самовыражение в слове, музыке, творчестве. Самобытность нашей культуры традиционна, и особенно радует, что молодежь талантливо наследует это. По всему Казахстану сейчас прослеживается тенденция возрождения исконно нацио­нальных особенностей культуры, популяризации уникальных инструментов, народных песенных и танцевальных традиций. Осовременивание исторического культурного наследия – это другое направление в нынешнем творческом процессе. Я имею в виду интерпретации с помощью электро- и акустических инструментов. Переложение и индивидуальное прочтение народной классики тоже популярны.

Нельзя не брать во внимание открытость культуры Казахстана к восприятию мировых тенденций. Ищущая новаторства и индивидуальности молодежь пробует себя в разных направлениях. И я в этом процессе не сторонний наблюдатель, так как нахожусь в гуще происходящих событий. В дни общенародных праздников на многочисленных площадках родного города в режиме нон-стоп представляется калейдоскоп современной, народной, классической музыки в исполнении начинающих и признанных артистов. Это здорово, когда усилия государства направлены на слияние эстетики культуры и праздничной атмосферы народных гуляний. Моя мечта – внести свой вклад в подобного рода формат пропаганды искусства.

Важно, что вопросы развития культуры в стране находятся в зоне особого внимания как со стороны главы государства, так и правительства. По достоинству оценивается вклад выдающихся деятелей культуры, поддерживаются инициативы по чествованию юбилейных дат, а также направленные на выявление талантливых людей, начиная с детского возраста, среди молодежи. Компетентные заинтересованные специалисты ведут поиски талантов даже в самых отдаленных уголках нашей страны.

Оперативность многих решений и действий в этом направлении воодушевляет. В Алматы очень много знаковых мест, связанных с именами легендарных личностей казахстанского искусства: открыты памятники Шакену Айманову, Мукану Тулебаеву, Розе Баглановой, одной из улиц присвоили имя братьев Абдуллиных. В ближайшее время на карте города появятся улицы в честь Ермека Серкебаева, Ескендира Хасангалиева, Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова. Почтение к творческим дарованиям в крови нашего народа.

Отрадно, что и бизнесмены откликаются на предложения государства поддержать юные дарования. Мне думается, что вложения должны быть более системными и целенаправленными.

– Весь мир сегодня захватила тотальная цифровизация. Как на это реагирует сфера культуры?

– Появляются новые digital-платформы, и, соответственно, цифровые технологии предос­тавляют больше возможностей для улучшения качества звука, света. Зрелищность становится объемной, стереоскопической: наши зрители оказываются вовлеченными в мир музыкальных драматических событий на одной волне с артистами, ощущают всю гамму чувств.

Если же говорить об образовании – появляются новые методики по обучению игре на музыкальных инструментах. Это веяние я бы охарактеризовала как «обучение для себя». Ноу-хау популярное, востребованное. Я не против, потому что эта технология снимает барьер между человеком и инструментом, воспроизводящим музыку. Но настоящую музыкальную культуру, на мой взгляд, формирует академическая музыкальная школа. Она дает не только навык считывания нот, но и чистоту звучания через технику игры, проживание образов и настроений, вложенных в произведение автором. Это сольфеджио, музыкальная грамота, хор, отчетные концерты. В целом формируется новое соз­нание, обогащающее чувства и развивающее человека.

Вы только задумайтесь: большинство нобелевских лауреатов в разных областях наук в детском возрасте получили академичес­кое музыкальное образование, хотя музыкантами не стали. Я считаю, что в стране должно быть больше музыкальных школ, чтобы каждая семья и каждый ребенок могли получить доступ к основам музыкальной грамотности. Хотелось бы, чтобы эта возможность появилась и у детей в сельской местности. Мне посчастливилось принять участие в фестивалях искусств, организованных энтузиастами поселка Узынагаш в Алматинской области и в городе Тараз. Низкий поклон этим людям, беззаветно служащим миру искусства во имя будущих поколений Казахстана.

– Что Вы можете сказать об уровне преподавания в музыкальных школах сегодня?

– Если окинуть взглядом музыкантов нашей страны, то практически все они выпускники отечественных музыкальных школ. На этом основании будет резонным вывод о том, что Казахстан имеет собственный опыт по профессиональному формированию интереса к музыкальному искусству. За моими плечами широко известная школа имени Куляш Байсеитовой, которая служит прекрасной иллюстрацией к моему мнению.

– Сформулируем вопрос иначе: что нужно сделать для повышения квалификации преподавателей музыкальных школ?

– Этот вопрос в компетенции Министерства просвещения. А я бы хотела пожелать преподавателям музыкальных школ смелости и личного творческого самовыражения, которые я вижу в создании синергии учеников и педагога. Примечательны в этом плане персональные и в содружестве с коллегами-педагогами концерты. К примеру, можно вспомнить выступление Айман Мусахаджаевой на сцене филармонии имени Жамбыла с разновозрастным ансамблем скрипачей или мой концерт с Толкын Забировой в ряде школ города и на сцене Дворца школьников.

– Какие центры искусств наиболее активно способствуют развитию музыкального и художественного образования в стране?

– Я коренная алматинка, и поэтому мне ближе то, что проис­ходит в моем родном городе. Не без гордости могу сказать, что он заслуженно считается культурной столицей страны. Для юного поколения в Алматы существует целый спектр образовательных культурных центров. Причем эти центры можно смело назвать флагманскими, они с богатой историей. Для мира изобразительного искусства это школы юных художников при Музее имени Кастеева.

Для пластичес­ких видов искусства это Хорео­графическое училище имени Селезнёва. Большая просветительская деятельность ведется в Филармонии имени Жамбыла, где десятки лет существуют музыкальные лектории отдельно для детей и для взрослых. Про музыкальные школы мы уже говорили. А результатом этой титанической деятельности армии педагогов, работающих с детьми, являются аншлаги в театрах.

Приведу один очень яркий пример. Несколько лет подряд в Филармонии имени Жамбыла проходит фестиваль «Цветы Алматы», который знакомит жителей города с детскими хоровыми коллективами, имеющими многолетнюю историю и признание за пределами рес­публики. Ценность этого фестиваля – в его традиционности и демонстрации потенциала детских коллективов и их руководителей.

Казахстану нужны значимые для культурной жизни мероприятия, подобные фестивалю «Азия дауысы», который стал важнейшим имиджевым событием, привлекавшим внимание к нашей стране. Современный мир искусства нуждается в подобных проектах, но не всегда получается придать масштабность и креативность какому бы то ни было замыслу. А потенциал, на мой взгляд, есть.

– Ваши талант и профессионализм признаны и в нашей стране, и за рубежом. Насколько важно для творческого человека признание?

– Внимание и заслуженное признание твоих успехов всегда окрыляют и вдохновляют. Я много работала и работаю над собственным стилем, репертуаром. Имея богатый музыкальный опыт, не позволяю себе зацикливаться на одном, постоянно экспериментирую. Мне кажется, что мне есть чем поделиться с начинающими музыкантами, и эта возможность наставничества помогает в осмыслении пройденного и в планировании будущего. Я живу в постоянном поиске, моя активная жизненная позиция и целеустремленность всегда находят поддержку.

Беседовал Рустам Алмазов