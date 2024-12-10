Жания Бекмухамбетова стала абсолютной чемпионкой Казахстана по настольному теннису
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Жания занимает второе место в мировом рейтинге (U11)
В Астане завершился юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. Триумфатором турнира стала 11-летняя Жания Бекмухамбетова, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в НОК, спортсменка соревновалась с более старшими соперницами и в итоге стала абсолютной чемпионкой Казахстана. Она завоевала золото в личном, парном и смешанном разрядах.
На сегодня Жания занимает второе место в мировом рейтинге (U11).
Также трижды на ЧРК на первую ступень поднимался Марлен Жумагулов. По два раза сделать это удалось Марии Лукьяновой (Караганда, две золотые медали) и Абаю Жумагулу.