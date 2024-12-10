Жания Бекмухамбетова стала абсолютной чемпионкой Казахстана по настольному теннису

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. Триумфатором турнира стала 11-летняя Жания Бекмухамбетова, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в НОК, спортсменка соревновалась с более старшими соперницами и в итоге стала абсолютной чемпионкой Казахстана. Она завоевала золото в личном, парном и смешанном разрядах.

На сегодня Жания занимает второе место в мировом рейтинге (U11).

Также трижды на ЧРК на первую ступень поднимался Марлен Жумагулов. По два раза сделать это удалось Марии Лукьяновой (Караганда, две золотые медали) и Абаю Жумагулу.