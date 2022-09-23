Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифрового развития

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович с 30 сентября освобождается от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2018 годы работал в структурах компаний Фонд устойчивого развития «Казына», АО ФНБ «Самрук-Казына», «Kazyna Capital Management», АО «Банк развития Казахстана», АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В 2019-2020 годы — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

В 2020-2022 годы — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С января 2022 года по настоящее время является первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.