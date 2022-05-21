Железная дорога начинается с вокзала

Из большого ангара, похожего на гигантскую автомойку со сквозным проездом, медленно выезжал огромный вагон. На его свежевымытых боках и окнах сверкали капли воды. Вот так, с большой «бани» пассажирские поезда начинают свои трудовые будни на железнодорожных путях.

Пресс-тур для журналистов руководство АО «Пассажирские перевозки» начало со знакомства работы депо станции Алматы-2, а именно с технического и другого вида обслуживания вагонов и их подготовки к перевозкам в летний период. «Баня» как раз входит в такое обслуживание, после которой вагон принял бригаду, вооруженную мощными парогенераторами, щетками, скребками, санитарными, обеззараживающими и прочими средствами. После их «марш-броска» внутри вагона все задышало чистотой и свежестью. Поездной бригаде удалось справиться даже с нестираемыми, казалось, историческими записями пассажиров-вандалов о том, что «здесь был Вася». А еще такие пассажиры во время пути норовят украсить ковровые покрытия кетчупом, кока-колой, майонезом. Наверное, чтобы благоухало вместо духов. Парогенераторы, конечно, справляются с такими причудами, но вот разорванные матрасы и постельное белье приходится списывать раньше срока.

К слову, о новых стандартах чистоты: АО «Пассажирские перевозки» повысило качественные нормативы уборки вагонов, клининга и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами. К примеру, если раньше постельное белье было из простой бязи, то сейчас из более качественной ткани. Ватные матрасы заменены на водонепроницаемые и огнебиозащитные. Если раньше одеяла делились на зимние и летние, то сейчас они универсальные – флисовые. Каждый вагон сегодня укомплектован матрасами, подушками, одеялами, простынями и наволочками, сшитыми по современным стандартам. Постельное белье после каждого рейса проходит химчистку, дезинфекцию, стирку и глажку в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов».

Подготовка вагонов в рейс здесь проводится не только в летний или зимний период, а каждый раз при формировании поезда. После мойки вагоны продолжают свой «очистительный» путь на рельсах технического пассажирского парка. Здесь в дело вступают специалисты, в руках которых все необходимые инструменты для осмотра подвагонного оборудования, к примеру, для этого нужен переносной дефектоскоп. Работники досматривают электрическую часть и кузов вагона, его внутреннее оборудование. На техническое обслуживание при формировании поезда отводится 8 часов.

Подготовка к летним и зимним перевозкам соответственно проводится два раза в год. В весеннюю подготовку, как пояснили железнодорожники, входит в том числе расконсервация, проверка, продувка системы кондиционирования. Отопление в вагоне при этом консервируют. Проверяются еще работа зарядных устройств USB, которыми оснащены современные вагоны, индивидуальное освещение пассажирских мест. При необходимости проводится мелкий ремонт.

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов на брифинге с журналистами напомнил, что железная дорога начинается с вокзала и кассы. Они должны быть понятными и удобными для всех. Например, для незрячих и слабовидящих пол на вокзале выложили тактильной ярко-желтой плиткой, а кассу украсили пиктограммой такого же цвета. При входе на вокзал можно нажать кнопку вызова дежурного, который поможет пассажиру в инвалидной коляске.

– Во время пандемии коронавируса было приостановлено движение, межгосударственные сообщения отменены, с целью сохранить специалистов мы выплачивали им половину зарплаты, – продолжил Жанибек Жумаевич. – В 2020 году объем перевозок составил 8,1 млн. пассажиров (для сравнения: в 2019 году – 16 млн.). В 2021-м эта цифра достигла 11 млн. В нынешнем году планируем перевезти 15 млн. пассажиров.

Несмотря на пандемийные трудности, национальный перевозчик обновляет парк пассажирских вагонов ежегодно. Как сообщил Жанибек Тайжанов, с 2010 по 2021 годы было приобретено 1100 вагонов, в том числе 600 вагонов Тальго. В этом году в планах закупить 73 новых вагона.

Всего в его парке – 2 222 вагона, из них 800 – старого типа возрастом от 28 до 44 лет. По истечении срока службы вагоны исключаются из инвентарного парка. К концу этого года под выбытие попадают 240 вагонов. В 2026 году ожидается такое же естественное выбытие 267 вагонов.

Говоря о продаже билетов, Жанибек Тайжанов в первую очередь представил электронную систему «Мобиус», которую совершенствуют постоянно. Она позволила улучшить условия покупки билетов за счет значительного расширения каналов сбыта. Это 156 собственных билетных касс, около 3 тысяч агентских касс, в том числе почтовые отделения, 15 сайтов, среди которых сайт АО «НК «ҚТЖ» BILET.RAILWAYS.KZ, мобильное приложение «Билеты КТЖ» и около 30 тысяч автоматов самообслуживания.

Национальный перевозчик активно занимается оптимизацией маршрутной сети, обновлением операционной программы за счет интермодальных транспортных решений.

– Внедрение хабовой системы предусматривает исключение малых станций для поездов дальнего следования, за счет чего они станут меньше останавливаться, – пояснил Жанибек Жумаевич. – Для малых расстояний мы рассматриваем развитие пригородных перевозок, к этому будем подключать автомобильные межобластные и городские перевозки. Интермодальные перевозки – это транспортное решение, которое действует по принципу «от двери до двери». То есть, оно будет в себе увязывать несколько видов транспорта – автомобильный, такси, автобусы, ж/д транспорт и авиацию. К примеру, если пассажиру из столицы нужно попасть в Талдыкорган, то, купив билет в приложении «Мобиус», он сможет вначале доехать на автобусе либо такси до вокзала, затем пересесть на поезд, доехать, условно говоря, до Караганды, а оттуда вылететь самолетом в Талдыкорган. Вся эта маршрутизация будет включена в стоимость всего одного билета. Для этого мы согласовываем интермодальную систему перевозок с авиацией, городскими такси и автобусными перевозками.

И еще важная информация. Благодаря «Мобиус» люди могут покупать билеты в порядке очередности в «Листе ожидания», где в автоматическом порядке пассажир получит появившийся билет первым, если, конечно, подал заявку первым. Это исключает коррупцию и так называемых «помогаек» при покупке ж/д билетов, пояснил Жанибек Тайжанов.

Сегодня «Мобиус» популярен, осуществляя 70% продаж. Кроме этого, «Мобиус» помог провести оптимизацию билетных касс: с 2019 по 2021 год национальный перевозчик сократил 73 билетные кассы.

Телефон контактного центра АО «Пассажирские перевозки» 1433, по словам руководства, постоянно мониторят. Поэтому активно задавайте вопросы, оставляйте свои предложения для улучшения пассажирских перевозок в Казахстане.

В случае возникновения вопросов касательно по возвратам билетов можно обратиться по WhatsApp номеру - +7 707 270 3664 или написать на горячую линию WhatsApp АО «НК «Қазақстан темір жолы» - +7 705 854 0208. Подробные информации о пассажирских поездах можно узнать на официальном сайте АО «НК «Қазақстан темір жолы» - www.railways.kz или на официальном странице АО «Пассажирские перевозки» Instagram - @jolaushylar_tasymaly.