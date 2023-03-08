Женщин-пассажиров на станции Астана встречали с цветами

Транспортные полицейские поздравили женщин на станции Астана, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на inAstana.kz .

inastana.kz

В холле вокзала зазвучала музыка, полицейские вместе с женщинами-пассажирами и сотрудницами железнодорожных организации кружили вальс.

Также стражи правопорядка, встречая на перроне пассажирские поезда, дарили дамам тюльпаны, свои искренние улыбки и поздравления.

"Дарите женщинам цветы, чтобы видеть счастье в их улыбках. Наши женщины достойны всего самого лучшего и прекрасного на этой земле. Пусть в их жизни будет море радости, веселья и тепла", - сказала пресс-секретарь департамента полиции на транспорте Ляззат Касымжанова.

Не забывали правоохранители и о работе - всем пассажирам раздали буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.