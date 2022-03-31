В Туркестанской области женщина подожгла дом с детьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Видеозапись была обнародована в Telegram-канале "Солнечная Алмата // KZ".

Как говорится в публикации, женщина вместе с 4 детьми планировала добровольно уйти из жизни, устроив пожар в доме. На кадрах ролика видно, как она подожгла одеяло. Вскоре комнаты заполнил густой дым.

Женщина говорит, что очень устала от жестокости этого мира, несправедливости и непонимания со стороны окружающих, от проблем и тяжёлого быта. При этом многодетная мать в своем видеообращении утверждает, что причиной ее столь отчаянного поступка являются компетентные органы и акимат.

"К дому женщины на видеозаписи подъехали сотрудники полиции и прокуратуры Жетысайского района, чтобы узнать о еe состоянии. При проверке установлено, что данный инцидент произошел 28 марта 2022 года. Горящий предмет в доме женщины в тот же момент потушили, здоровью детей ничего не угрожает", – говорится в сообщении полиции.

Полицейские провели с женщиной разъяснительную работу. Эта семья взята на контроль компетентными органами.