Женская команда Казахстана завоевала серебро на ЧА по фехтованию на сабле

Спорт
96
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Кувейте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Страну в этом виде представили Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай и Жасмин Капыджы.

Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая.

Эта медаль стала исторической. Ранее в этом виде программы у казахстанских саблисток наивысшим результатом было только третье место, отметили в НОК

 

#казахстан #Азия #серебро #чемпионат #медаль #фехтование #сабли

Популярное

Все
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
«Имя Кенен стало славным в народе...»
Ансамбль народного танца «Қазына» отмечает 35-летие
Массовое пищевое отравление детей произошло в регионе
Врач Магрифа Казбекова смогла выжить в Карлаге благодаря силе духа и любимому делу
Парадоксальная ситуация сложилась вокруг исторических зданий в Семее
Быть в постоянном поиске. В преддверии Дня журналистики празднует 80-летний юбилей ученый-краевед, писатель и журналист Толеген Жанабаев
Путь длиною в столетия
Бойцы невидимого фронта
Акимы и участковые должны владеть основами медиации
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
С аншлагом в Таразе прошла премьера спектакля «Анна Каренина»
Деятельность палаты была результативной
Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
«Алпамыс» в Стране восходящего солнца
Есть люди, которым газета нужна как воздух
В память о Мастере
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Новые инструменты защиты бизнеса презентовали в Генпрокуратуре
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в Астане
Казахстанцы смогут чаще летать в Китай
Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
Доверенность в один клик
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия…
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это…
Команда Казахстана завоевала золото ЧА по фехтованию на шпа…
Шесть медалей завоевала женская команда Казахстана по борьб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]