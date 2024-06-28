Женская команда Казахстана завоевала серебро на ЧА по фехтованию на сабле
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Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая
Женская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Кувейте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Страну в этом виде представили Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай и Жасмин Капыджы.
Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая.
Эта медаль стала исторической. Ранее в этом виде программы у казахстанских саблисток наивысшим результатом было только третье место, отметили в НОК