Женская команда Казахстана завоевала серебро на ЧА по фехтованию на сабле

Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Кувейте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Страну в этом виде представили Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай и Жасмин Капыджы.

Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая.

Эта медаль стала исторической. Ранее в этом виде программы у казахстанских саблисток наивысшим результатом было только третье место, отметили в НОК