Женские вагоны появятся еще на трех ж/д маршрутах в Казахстане

Об этом рассказал на пресс-брифинге глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов.

Фото: скриншот с видео Telegram-канала Samruk-Kazyna official

В Казахстане увеличат число поездов с женскими вагонами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал АО "Самрук-Қазына".

Компания "Қазақстан темір жолы" начала проект в 2022 году.

"Тогда на 5 направлениях запустили вагоны, предназначенные для посадки и обслуживания только женщин. Это были маршруты Алматы – Мангистау, Алматы – Усть-Каменогорск, Павлодар – Туркестан, Мангистау – Семей, Атырау – Астана. С прошлого года по сегодняшний день мы обслужили около 154 тысяч пассажиров", – отметил глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов.

Поскольку проект получил множество позитивных отзывов, КТЖ решила на лето увеличить число направлений с женскими вагонами. Теперь казахстанки смогут ездить отдельно от мужчин в поездах Астана – Алматы (обычные и Тальго), Астана – Шымкент, Алматы – Актобе, сообщил Тайжанов.