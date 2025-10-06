Убийство, совершенное более двух десятилетий назад, наконец, раскрыто благодаря многолетней и кропотливой работе специалистов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Трагедия произошла 4 октября 2022 года в Акколе. Жертвой стала местная жительница 1973 года рождения. Как выяснили следователи, женщина познакомилась на улице с незнакомым мужчиной, после чего бесследно исчезла. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в общественном туалете неподалеку от городского стадиона.

Несмотря на то, что в процессе первоначального расследования правоохранители собрали биологический материал предполагаемого преступника и установили обстоятельства произошедшего, его личность установить не удавалось. Но оперативники все это время продолжали изучать дело, проводя дополнительную экспертизу вещественных доказательств.

Благодаря современным возможностям молекулярно-генетической экспертизы и были выявлены генетические характеристики, по которым установлено ДНК подозреваемого.

Таким образом, 2 октября 2025 года сотрудниками криминальной полиции области при координации с департаментом криминальной полиции МВД РК и прокуратурой области задержан 60-летний подозреваемый в совершении жестокого преступления. Он водворен в изолятор временного содержания, проводится комплекс следственных мероприятий.

В полиции подчеркивают, что оперативная работа по делам прошлых лет продолжается, особенно в отношении тяжких и особо тяжких преступлений.