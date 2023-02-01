Жетысу: новый уровень развития

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Жанар Мыктыбаева

Долгожданное решение Главы государства о разукрупнении Алматинской области и создании на отдельной ее части новой административно-территориальной единицы дало ощутимый импульс развитию Жетысу.

Компактная и уникальная

В 2022 году в области Жетысу выросли все показатели социально экономического развития, и она заняла четвертое место в республике. По привлечению инвестиций регион находится на втором месте, по объему вводимого жилья – на третьем. План государственного бюджета по доходам выполнен на 132,8%.

В Стратегическом плане развития области Жетысу до 2025 года определены пять главных направлений. Это развитие агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, альтернативной энергетики и промышленности, недропользование. В рамках его исполнения валовой региональный продукт к 2025 году должен превысить 1,7 трлн тенге.

Первые шаги для достижения этой цели – открытие в 2022 году в Текели завода «Электромарганец» по выплавке железа методом прямого восстановления, в Каратальском районе – комбината по выпуску металлургического кремния.

В Кербулакском районе планируется строительство горно-обогатительного комбината по переработке медной руды «Коксай Музбель» годовой мощностью в 40 млн тонн.

Именно из таких плюсов складывается новейшая история края. Область небольшая, компактная. В природно-климатическом отношении – уникальная, с богатой флорой и фауной.

«Хоргос» и «Достык» – точки соприкосновения Казахстана и Китая на восточном направлении. Они позволяют более тесно сотрудничать с компаниями КНР. На «Хоргосе» новое развитие уже получил проект «Казахстанско-китайский промышленный город». Общий объем инвестиций здесь составит свыше 1 трлн тенге, а это почти трехгодовой бюджет области.

Строительство второй линии путей железной дороги Достык – Мойынты имеет большое значение для развития транзитно-транспортного потенциала республики: 320 километров из 836 пройдут по территории области Жетысу.

Проект намечено осуществить в 2022–2025 годах. Более трети (38%) всех инвестиций в него, а это 218 млрд тенге, поступят от области Жетысу. При строительстве вторых путей будет трудоустроено полторы тысячи человек, а когда расширенный железнодорожный маршрут сдадут в эксплуатацию, постоянную работу здесь получат 340 жителей области.

 

Больше школ и больниц

Трехлетний бюджет области до 2025 года составил 1,4 трлн тенге, в том числе на 2023-й – 433 млрд тенге, что на 15% больше бюджета минувшего года.

По итогам 2022 года план госбюджета выполнен на 112,7%: при прогнозе 175,8 млрд поступило 198,1 млрд тенге. В сфере здравоохранения и образования с прошлого года осуществляются национальные проекты «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

Для устранения дефицита ученических мест и снижения числа приспособленных школ в ближайшие три года планируется строительство 19 типовых школ на общую сумму 74 млрд тенге. В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в течение трех лет построят 10 школ почти на 9 тыс. ученических мест. Улучшится медицинская и спортивная инфраструктура. В регионе появится 15 физкультурно-оздоровительных и шесть спортивных комплексов.

В планах – строительство трех спортивных тренировочных баз для волейбольных команд Жетысу в Талдыкоргане.

За счет спонсоров планируется открыть современную учебно-тренировочную базу с общежитием по примеру западных профессиональных клубов, а также аналогичные объекты для индорхоккея, баскетболистов, регби и мини-футбола. Планируется реконструкция и капремонт резервного футбольного поля Талдыкорганского центрального стадиона.

В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» намечено возвести 59 объектов на 10,8 млрд тенге.

Будет продолжено строительство жилья, причем, не только в Талдыкоргане, но и в районах. В будущем году в строй войдут 64 дома на 1 812 квартир общей площадью 189,3 тыс. квадратных метров.

Наш край – туристический рай

Развитие туризма – еще одно приоритетное направление в развитии экономики Жетысу. Главные туристические зоны здесь – озера Алаколь и Балхаш. В нынешнем году завершена модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала. Автомобильную дорогу Алматы – Усть-Каменогорск полностью покрыли асфальтом.

До следующего летнего сезона дорога будет сдана в эксплуатацию с полным ее оснащением. На побережье озера Алаколь начато строительство канализационно-очистных сооружений. Решается вопрос с дефицитом электроэнергии, проводятся берегоукрепительные работы.

Если в 2022 году на побережье «пестрого озера» отдохнуло полтора миллиона человек, то в текущем эта цифра будет значительно выше. Для улучшения инфраструктуры озера Балхаш планируется подведение электричества, строительство систем канализации, водопровода.

Вблизи села Текесу Ескельдинского района планируется построить лыжно-биатлонный комплекс, горнолыжный курорт. В Жетысу есть возможности развивать разные виды туризма, к примеру, рекреационный, культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, спортивный, событийный, эко- и агротуризм. С этой целью предусмотрено развитие необходимой инфраструктуры, включая обустройство популярных локаций и цифровизацию туротрасли.

Для развития экотуризма, улучшения транспортной доступности Коринского ущелья планируется проведение ремонта дороги до водопада Бурхан-Булак. В целом до 2025 года в сферу туризма будет привлечено 79,1 млрд тенге инвестиций, туристский поток достигнет 2,4 млн человек.

Большой интерес как местного населения, так и гостей вызывает культурное наследие края. Сегодня в Жетысу насчитывается 1 163 памятника истории и культуры. В том числе памятников градостроительства и архитектуры местного значения – 219, археологии – 881, памятников республиканского и всемирного значения – семь, расположено 44 сакральных места. В этом году в Талдыкоргане по поручению Главы государства установят памятник Абаю.

 

Земля – главное богатство

В регионе проживают 700 тыс. человек, более 80% населения области живет в сельской местности. Именно поэтому сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики. В регионе насчитывается почти два с половиной миллиона голов скота, столько же птицы.

Главной задачей сферы АПК остается развитие племенного животноводства и перерабатывающей отрасли. В сельском хозяйстве будет осуществлено 54 проекта. Выполняя поручение Главы государства по возврату неиспользуемых полей и пастбищ, в области выявили 857,2 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения. Из них 128,5 тыс. га уже возвращено в собственность государства.

Наладить полноценную работу двух сахарных заводов – еще одно поручение Президента. В рамках его исполнения на Аксуском сахарном заводе установлена линия по переработке сахарного тростника. Сейчас она проходит тестовый режим обкатки и весной начнет действовать.

Что касается урожая сахарной свеклы 2022 года, то ее в области с 4 200 га собрано 182 тыс. тонн. При этом Коксускому сахарному заводу продано 163 тыс. тонн сладкого корнеплода, из него получена 21 тыс. тонн сахара-песка. Кроме того, Коксуский сахарный завод произвел 49 тыс. тонн тростникового сахара, дав стране 70 тыс. тонн сахара.

Приоритетными направлениями сельскохозяйственной деятельности в регионе является также выращивание кукурузы, масличных, кормовых культур.

Таковы конкретные цифры и факты, демонстрирующие рост экономики области Жетысу. Как видим, новый регион успешно использует свой потенциал и выходит на новый уровень развития.

 

#Жетысу #земля

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