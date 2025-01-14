Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш

Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

​По факту мошенничества начато досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На телефон потерпевшего позвонили посредством WhatsApp и сообщили, что он выиграл 1,5 млн тенге и для получения необходимо внести комиссию в сумме 25 тысяч тенге. На радостях мужчина перевел в виде баланса 25 тысяч тенге.

Далее в ходе переписки звонивший требовал еще перевести несколькими траншами по 50 тысяч тенге. В итоге потерпевший лишился 350 тысяч тенге.

Поняв, что стал жертвой мошенников мужчина обратился в полицию.

​По факту мошенничества начато досудебное расследование и проводятся оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица.

​Департамент полиции напоминает, что мошенники часто используют схемы, в которых обещают крупные выигрыши или призы, но для получения этих выигрышей требуют предварительные платежи или комиссии. Как правило, эти деньги не возвращаются, а преступники продолжают требовать все новые переводы.

Ранее мы писали о том, какие новые схемы обмана населения внедряют мошенники.

#мошенники

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