В Кокшетау расследуется уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фигурантом стал 21-летний житель областного центра, который, по данным следствия, намеренно передал свои банковские реквизиты третьим лицам.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек занимался обналичиванием и переводом денежных средств, добытых преступным путем. Для проведения операций использовались карты нескольких казахстанских банков. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.