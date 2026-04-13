В Кокшетау расследуется уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Фигурантом стал 21-летний житель областного центра, который, по данным следствия, намеренно передал свои банковские реквизиты третьим лицам.
Установлено, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек занимался обналичиванием и переводом денежных средств, добытых преступным путем. Для проведения операций использовались карты нескольких казахстанских банков. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.
"Правоохранительные органы напоминают: участие в подобных схемах, даже в роли дроппера, влечет уголовную ответственность. Передача своих банковских данных посторонним лицам, а также участие в обналичивании и переводе сомнительных средств может квалифицироваться как пособничество мошенникам и участие в их преступных схемах", - говорится в сообщении.